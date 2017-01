Laia Costa, entre los nominados a los Premios Bafta de cine británico

La actriz española Laia Costa ha sido nominada a los Premios Bafta en la categoría de Rising Star, un galardón que reconoce el trabajo de las estrellas emergentes de cine y que es votado por el público, tal y comoanunció ayer la Academia de Cine Británico.

Costa (Barcelona, 1985) ha sido seleccionada por votación popular y entre sus trabajos la organización destaca su reciente película Victoria (2015), un plano secuencia de 134 minutos dirigido por Sebastian Schipper, así como las cintas Palmeras en la nieve (2015) y Tengo ganas de ti.

Junto a ella, aparecen también entre los nominados Tom Holland (Captain America: Civil War, En el corazón del mar), Lucas Hedges (Manchester by the Sea, The Grand Budapest Hotel), Ruth Negga (Loving, Warcraft: The Beginning) y Anya Taylor-Joy (The Witch).

Cada año, un jurado de expertos de la industria del cine selecciona a cinco intérpretes que hayan demostrado un talento excepcional y el público elige al ganador.

El ganador del pasado año fue John Boyega, que se sumó a una larga lista en la que también figuran Jack O'Connell (2015), Will Poulter (2014), Juno Temple (2013), Adam Deacon (2012), Tom Hardy (2011), Kristen Stewart (2010), Noel Clarke (2009), Shia LeBeouf (2008), Eva Green (2007) y James McAvoy (2006).