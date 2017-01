El arte textil, en el Mubag

La artista barcelonesa Teresa Lanceta es la protagonista hoy del ciclo «Descubre una obra de arte en el Mubag» organizado por el Instituto Gil-Albert. La cita es en el Mubag (C/ Gravina, 13) hoy, a las 20 horas, donde la artista textil y doctora en Historia del Arte descubrirá una de sus obras.



Profesora de teoría del arte en la Escola Massana (Barcelona), Lanceta actualmente trabaja en tejidos y en vídeos. Entre sus exposiciones individuales hay que destacar: La alfombra roja (1989) en el Museu Tèxtil i d´Indumentaria de Barcelona, Tejidos marroquíes. Teresa Lanceta (2000) en el Museo Nacional Centro de arte Reina Sofía (MNCARS) de Madrid y en la Villa des Arts, Casablanca, Tejida abstracción (2001) Museo de Arte Moderno, Ibiza y Museo de Teruel. Entre las colectivas, De una parte a otra (2009) en el Museo Gezhira El Cairo, la Lonja del Pescado, Alicante, en el Musée d´Angers. Université Le Mirail de Toulouse, y en el Centro Las Cigarreras, Cierre es la respuesta (2011), un documental sobre las trabajadoras de la Fábrica de Tabacos de Alicante.



Recientemente ha participado en How to (?) things that don´t exist, (2014) en la 31ª Bienal de Sâo Paulo, con El contrato (2014) en la Alhondiga de Bilbao, con El Paso del Ebro (2015) en la Galeria Espacio Mínimo (individual), Madrid y en la colectiva La réplica infiel en el CA2M. 2016 e igualmente con la exposición individual Adiós al rombo en La Casa Encendida, Madrid y en Azkuna Zentroa La Alhondiga de Bilbao.

Ha impartido conferencias en la Fundación Juan March, Palma de Mallorca, la Tabakalera, Donostia, Instituto Cervantes de Casablanca, en la Casa Encendida y en la Universidad Complutense, entre otros centros de arte. Ha colaborado con la revista de arte Arte y Parte y con la revista Concreta. Entre otras, ha comisariado la exposición de Olga Diego Y la Definición en Arte en la Casa Bardín del IAC Juan Gil-Albert, Alicante, 2014.