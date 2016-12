El MACA habla idiomas

La falta de señalización e información sobre el centro lleva a que la mayor parte de visitantes llegue al verlo «paseando por la ciudad».

Entre los 38.598 de 2013 y los más de 67.000 que se van a registrar este año hay una diferencia de 30.000 visitantes y cuatro años. La fidelización de público que entra en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante va sin prisa pero sin pausa, con la peculiaridad de que la mayoría de quienes pisan este centro son extranjeros de otros paises europeos –sobre todo Reino Unido y Francia–, mujeres de entre 26 y 65 años, con estudios superiores y en un 75% de los casos lo visitan por primera vez.

Estos datos han sido recopilados por el MACA a través de los cuestionarios de satisfacción que realizan desde 2012 y por los libros de visitas que han dejado registradas las impresiones de los visitantes. Y entre las respuestas una muy significativa: a la pregunta de cómo ha conocido el museo, la mayoría de las respuestas marcan con la X la que asegura que «paseando por la ciudad».

La falta de señalización, que sí se encuentra en otros museos como el MARQ o Volvo, lleva al turismo a «tropezar» con el MACA en su mayoría, más que a buscarlo. No obstante, Rosa Castells, conservadora de las colecciones municipales, destaca que en el caso de turistas extranjeros «casi siempre sabe lo que van a ver se han informado e incluso vienen a ver determinadas obras, hasta el punto que preguntan dónde está el picasso o el dalí, y eso sorprende».

Sobre todo frente al turismo nacional, centrado especialmente en Madrid como procedencia, «aunque cada vez vienen más españoles». Y más con referencia a las visitas locales porque los alicantinos participan mucho en las actividades que desarrolla el museo, que el año pasado fueron 104 con 4.106 participantes entre cuentacuentos, presentaciones de libros, danza, Día Internacional de los Museos, entre otras muchas, pero no visitan tanto el centro para ver las exposiciones temporales. Excepto, eso sí, los colegios, «que son las generaciones que serán el futuro público del museo».

No obstante, Rosa Castells destaca que «no me gusta que nuestros objetivos se centren en que venga más gente sino en que la visita sea de calidad. No estoy obsesionada por los números, el museo se visita y es conocido. Si tuviéramos más dinero y pudiéramos hacer campañas de publicidad y más cartelería pues se visitaría más, pero lo importante es la calidad de lo que ofrecemos».

Así lo reconocen los visitantes extranjeros en el libro de firmas donde queda reflejado cómo quedan sorprendido por las colecciones que pueden ver dentro. También echan en falta, igual que el turista nacional, el que no haya una tienda en el museo. Y extrañados se van la mayoría de europeos cuando les dicen que no tienen que pagar entrada para ver un museo de estas características.

El tirón del MACA en redes sociales en los últimos años también es significativo. Además de los seguidores en la web, el facebook cuenta con más de 12.300 visitas al año y alcanza los 4.644 followers en twitter. El newsletter del MACA tiene 1.715 suscriptores.