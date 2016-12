Los tres Reyes Magos y TRAMPosus

Cuando al romper la noche, cansados de tan largo viaje, sus Majestades de Oriente llegaron a Belén se toparon con una desagradable sorpresa: un enorme muro de cemento rodeaba el pueblo y les impedía el paso. Solo había una puerta de acceso, flanqueada por una garita. En ella, el mismísimo cónsul honorario romano TRAMPosus, decidía quién podía cruzar la frontera y quién no.

Melchor, Gaspar y Baltasar bajaron de sus camellos, dijeron al séquito que esperara y se dispusieron a dialogar con tan inesperado personaje, pero fue peor, porque este les acusó inmediatamente de inmigración ilegal y tráfico de estupefacientes (lo de su paso por Siria, el incienso y la mirra era demasiado sospechoso).

Cuando, además, le advirtieron que habían venido siguiendo la estela sagrada de la estrella gepeese de oriente, el tal TRAMPosus añadió a los cargos el de espionaje vía satélite.

Su nombre reflejaba a la perfección cómo era aquel tipo: un cerebro cosido de trampas con aspecto de oso. Nada podían hacer Sus Majestades frente a la sinrazón de aquel pedazo de zopenco.

Empezaban a resignarse a no poder ver al mesías y llevarle sus presentes cuando, de pronto, el llanto de un recién nacido irrumpió en la noche.

Un llanto que provenía de las entrañas de Belén y era capaz de atravesar cualquier muro.

Un llanto incansable que fue contagiando poco a poco a todos los bebés del pueblo, que se fueron sumando al lloro colectivo. Después, a todos los de la región y, por cómo iban subiendo los decibelios, a todos los niños del mundo.

Es bien sabido que el llanto de un pequeñuelo siempre significa algo. A falta de palabras todavía no aprendidas, el recién nacido utiliza el lenguaje de su lágrima para decirnos lo que le pasa. Pues bien, aquel llanto no significaba «quiero teta, tengo pis o me duele la barriga», aquel llanto en común quería gritar:

-¡FUERA MUROS!

El llanto coral cobró tal magnitud que, como una soprano consigue hacer añicos una copa con su do imposible, el muro de marras empezó a tambalearse primero, luego a agrietarse y, por último, se fue derritiendo. Como cuando las murallas de Jericó se vinieron abajo, pero en versión trompetera bebé.

TRAMPosus, estupefacto y rabioso, no podía impedir que la gente llegada de todos los confines atravesara una frontera que ya solo era polvo. Y por si fuera poco, desde un pino cercano, una ardilla pelirroja trepó hasta su cabeza y se le quedó enganchada en plan peluquín. Asustado, el cónsul huyó de allí intentando inútilmente quitarse aquel roedor de su calva.

Dice la leyenda que aquella ardilla luciría en su cabellera, como una maldición, generación tras generación.

Y que cuando Sus Majestades llegaron, por fin, al pesebre, el niño Jesús había dejado de llorar.

Su primer llanto había sido también el primer mensaje de amor de su recién inaugurada vida.

Y que había convertido aquellas lágrimas rebeldes en una maravillosa y divina sonrisa.

Feliz navidá y próspero merimé.