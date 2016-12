Arturo Fernández lleva su queja del Principal a Zamora

El actor Arturo Fernández, que en febrero cumplirá 88 años y lleva más de dos años como productor y protagonista de la comedia teatral Enfrentados, lamentó ayer que ya no le llamen para actuar en el Teatro Principal de Alicante, al que antes iba todos los años. El actor y productor bromeó con que Franco se le queda a la izquierda y, ya en tono más serio, se sintió contrariado porque sea ahora y no durante la dictadura cuando ha visto «la censura» y como ejemplo aludió a que ya no le llaman en el Principal de Alicante.

El asturiano mostró su preocupación porque siempre tiene proyectos en la recámara y actualmente aún no tiene ninguno para cuando termine la gira actual. «Hay momentos que duermo mal porque estoy pensando en qué voy a hacer cuando termine esto», declaró Arturo Fernández durante su estancia en Zamora, donde está actuando. El veterano actor confesó que el secreto para mantenerse en forma y con tanta vitalidad a su edad está en «ser feliz, amar lo que estás haciendo y, si se está acabando, tener algo en la otra mano».

Sin embargo, aún no ha encontrado la obra adecuada pese a que tiene «ganas de llegar al ocho, ocho, ya que dicen que el capicúa da suerte», bromeó. También advirtió de que si no encuentra una comedia lo suficientemente buena prefiere no exponerse a representarla. Sobre la situación teatral, criticó la subida del IVA cultural, «una rémora importante».