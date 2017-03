102 películas sobre venganza

Decía el escritor británico Walter Scott que "la venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno". Y en la gran pantalla, también, añadimos nosotros. Prácticamente cada semana se estrena una película que vuelve a poner en evidencia que eso de poner la otra mejilla no es atractivo cinematográficamente hablando.

La venganza, el más famoso de los platos fríos y de la que Alfred Hithcock proclamaba que "es dulce y no engorda", fue, es y seguirá siendo el hilo conductor o decorado de fondo de infinidad de títulos en el séptimo arte. Pocos directores y guionistas de renombre han evitado sucumbir al uso en sus historias del resorte de una de las más bajas pasiones humanas.

Recopilamos aquí una lista con 102 películas sobre venganzas. Las hay masculinas, femeninas, sibilinas, viscerales, impetuosas, estudiadas, sangrientas, psicológicas... Y aparecen en todos los géneros: desde la comedia al drama, pasando por el thriller, el western, el terror o el cine de autor, entre otros muchos.

El orden seguido es aleatorio, por lo que la posición de cada película no implica una mayor o menor calidad de la misma.

¿Cuántas de ellas has visto? ¿Echas en falta alguna? ¿Cuál crees que es la mejor?

Nada mejor que comenzar con la trilogía de la venganza de Park Chan-Wook:

1. Old Boy

Min-sik Choi es un hombre de negocios coreano que un día es secuestrado y confinado durante años en una celda en la que sólo hay una televisión. Y, sin embargo, ignora por qué razón está allí...



2. Sympathy for Lady Vengeance

a bella Kum-ja ha pasado trece años en prisión por el secuestro y asesinato de un niño de 6 años. El crimen había conmocionado a la opinión pública tanto por su brutalidad como porque la asesina tenía tan solo 20 años cuando realizó un hecho tan horrible. Una vez cumplida la pena y en libertad, Kum-ja sólo desea vengarse... pero ¿De quién?

Ver el trailer de Sympathy for Lady Vengeance



3. Sympathy for Mr. Vengeance

Cuenta la historia de un sordomudo que busca desesperadamente 10 millones para comprar en el mercado negro un riñón para su hermana enferma.

Ver el trailer de Sympathy for Mr. Vengeance



4. Sentencia de muerte (James Wan)

Un adolescente es brutalmente asesinado delante de su padre. Éste, que es el único testigo del crimen, intenta vengarse matando a cada uno de los implicados en el homicidio, pero sus actos tendrán consecuencias inesperadas.

5. Kill Bill, vol. I y II (Quentin Tarantino)

Uma Thurman es una asesina que, el día de su boda, es atacada por los miembros de la banda de su jefe, Bill (David Carradine). Logra sobrevivir al ataque, aunque queda en coma. Cinco años después despierta con un trozo de metal en la cabeza y un gran deseo de venganza en su corazón

6. Conan El Bárbaro (John Millius)

Un niño que pertenece a una tribu primitiva graba en su memoria los rostros de los guerreros que han exterminado a su familia y a él lo han vendido a unos mercaderes de esclavos. Años después, el joven se ha convertido en un forzudo y valiente guerrero con sed de venganza.

7. Venganza (Pierre Morel)

Bryan Mills (Liam Neeson) es un agente especial jubilado. Pero cuando su hija Kim (Maggie Grace) es secuestrada en París por una organización criminal albanokosovar, tendrá que volver a la acción para intentar salvarla. Tiene ya dos secuelas y se prepara una serie televisiva.

8. Centauros del desierto (John Ford)

Texas. En 1868, tres años después de la guerra de Secesión, Ethan Edwards, un hombre solitario, vuelve derrotado a su hogar. La persecución de los comanches que han raptado a una de sus sobrinas se convertirá en un modo de vida para él y para Martin, un muchacho mestizo adoptado por su familia.

9. El Cuervo (Alex Proyas)

Eric Draven y Shelly Webster están a punto de casarse, pero la noche antes del enlace son asesinados brutalmente. Un año después, el alma de Eric vuelve a la Tierra en forma de cuervo para vengarse.

10. Death Wish (Michael Winner) (en realidad, casi cualquiera de las protagonizadas por Charles Bronson)

Tras sufrir una brutal agresión su mujer y su hija, Paul Kersey, un ciudadano normal de Nueva York, decide vengarse acosando a todos los delincuentes de la ciudad que actúan por la noche.

11. Hard Candy (David Slade)

Jeff (Patrick Wilson), un fotógrafo de 32 años, queda con Hayley (Ellen Page), una chica adolescente de 14 años a la que ha conocido a través de Internet. Después de tomar un café, la lleva a su casa con el propósito de hacerle unas fotos...

12. Munich (Steven Spielberg)

Basada en hechos reales. Tras el asesinato de varios atletas israelíes por el grupo terrorista palestino "Septiembre Negro" durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, un agente especial del Mossad tuvo que ejecutar una misión altamente secreta: asesinar a los responsables.

13. Get Carter - Asesino implacable. (Mike Hodges)

Un gángster investiga las razones del asesinato de su hermano con la intención de vengarse.

14. Sweeney Todd (Tim Burton)

Basada en un famoso musical de Broadway, narra la historia de Benjamin Barker, también conocido como "Sweeney Todd" (Johnny Depp), un siniestro personaje que tiene una barbería en Londres y cuya navaja de afeitar apura demasiado...

15. Irreversible (Gaspar Noé)

Polémico film que narra la violación de una mujer (explícita y dura secuencia de 9 minutos de duración que originó el escándalo) y la posterior venganza por parte de su novio. La narración -con otras escenas muy violentas- se relata temporalmente desde el final hasta el comienzo. No apta para corazones sensibles.

16. Jungla de cristal: La Venganza (John McTiernan)

Un tal Simon siembra el pánico en las calles de Nueva York haciendo explotar una serie de bombas y asegura que no dejará de hacerlo a menos que el agente John McClane acceda a jugar con él a un juego llamado "Simón dice".

17. Balada triste de trompeta (Álex de la Iglesia)

Una tragicomedia perversa con sello español no apta para corazones sensibles

18. Camino a la perdición (Sam Mendes)

En los oscuros años de la Gran Depresión, Michael Sullivan (Tom Hanks) es un asesino a sueldo que profesa una lealtad inquebrantable a su jefe, el señor Rooney (Paul Newman), pero es también un buen padre de familia. Son tiempos duros en Rock Island, donde domina la mafia irlandesa, la Ley Seca sigue vigente y los gángsteres, especialmente Al Capone en Chicago, están en la cima del poder. Un día, inesperadamente, el hijo de Sullivan, Michael Jr. (Tyler Hoechlin), decide seguir a su padre para saber en qué consiste exactamente su trabajo.

19. Confessions (Tetsuya Nakashima)

En un instituto, el último día de clase, una profesora se despide de sus alumnos y, además de anunciarles que deja la escuela, les confiesa que su hija de cuatro años que, aparentemente, murió ahogada en la piscina de la escuela, fue en realidad asesinada por dos estudiantes de esa misma clase. También les hace saber que ya ha puesto en marcha su venganza contra ellos.

20. Carrie (Brian de Palma)

Carrie White, una tímida adolescente que vive con su madre, una fanática religiosa, es objeto de las burlas constantes de sus compañeros de instituto. Cuando, en las duchas del gimnasio, la chica sufre un ataque de histeria al tener su primera menstruación, a una de sus compañeras se le ocurre gastarle una broma macabra durante la fiesta de graduación. Lo que todos ignoran es que Carrie posee poderes telequinésicos. Adaptación de la novela homónima de Stephen King.

21. Perdida (David Fincher)

El día de su quinto aniversario de boda, Nick Dunne (Ben Affleck) informa que su esposa Amy (Rosamund Pike) ha desaparecido misteriosamente. Pero pronto la presión policial y mediática hace que el retrato de felicidad doméstica que ofrece Nick empiece a tambalearse. Además, su extraña conducta lo convierte en sospechoso, y todo el mundo comienza a preguntase si Nick mató a su esposa... Adaptación del best-seller "Perdida", de Gillian Flynn.

22. Moebius (Kim Ki-Duk)

Tiene como personajes principales a un hombre que engaña a su esposa, un hijo que codicia lo que su padre posee, y una madre que castra a su hijo.

23. Monster (Patty Jenkins)

Basada en hechos reales. Aileen Wuornos (Charlize Theron) es una prostituta que fue ejecutada en 2002 en el estado de Florida, tras confesarse autora de seis asesinatos, incluido un policía. Aileen declaró que había matado en defensa propia, como reacción a los violentos ataques que sufria mientras ejercía su oficio.

24. I spit in your grave - La violencia del sexo (Meir Zarchi)

Una joven escritora viaja al campo en busca de un poco de soledad y tranquilidad para trabajar en su nuevo libro. Pero en su lugar encuentra una horrible pesadilla. Tras ser agredida por cuatro degenerados, Jennifer logra sobrevivir y mientras intenta sobreponerse, en su mente, ahora dañada y psicótica sólo existe una idea: la venganza sobre esos cuatro hombres que la violaron. En 2011 Steven R. Monroe hizo un remake que ha tenido hasta la fecha dos secuelas.

25. Nueve Reinas (Fabián Bielinsky)

Buenos Aires. Juan y Marcos son dos estafadores de poca monta, uno joven y un veterano en el arte del timpo, que casualmente se ven envueltos en un asunto que les puede hacer millonarios: tienen menos de un día para hacer una estafa que no puede fallar.

26. Big Driver (Mikael Salomon)

Tess Thorne, una exitosa escritora, es brutalmente violada cuando regresa de una convención y toma la ruta equivocada. Decidida a vengarse de su violador, Tess comienza a buscar pistas que la conduzcan a él para hacer justicia por mano propia.

27. Ms.45 (Abel Ferrara)

Thana, una joven sordomuda que ha sido violada dos veces en el mismo día, consigue matar a su segundo agresor y, apoderándose de su revolver, se convierte en una especie de vengadora feminista, dedicada a liquidar chulos, violadores, traficantes y otros muchos misóginos en general. Se puede ver íntegra en Youtube.

28. Django Desencadenado (Quentin Tarantino)

En Texas, dos años antes de estallar la Guerra Civil Americana, King Schultz (Christoph Waltz), un cazarecompensas alemán que sigue la pista a unos asesinos para cobrar por sus cabezas, le promete al esclavo negro Django (Jamie Foxx) dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlos. Él acepta, pues luego quiere ir a buscar a su esposa Broomhilda (Kerry Washington), esclava en una plantación del terrateniente Calvin Candie (Leonardo DiCaprio).

29. Pesadilla en Elm Street (Wes Craven)

Varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser, que resulta ser un asesino al que los padres de estos jóvenes quemaron vivo hace varios años tras descubrir que había asesinado a varios niños.

30. Sé lo que hicisteis el último verano (Jim Gillespie)

Una noche de verano, cuando volvían de una fiesta, dos jóvenes parejas en estado de embriaguez atropellan a un hombre en una carretera desierta. Confundidos y asustados, deciden tirar el cadáver al mar. Un año después, una de las chicas, Julie, recibe un mensaje en el que alguien dice saber qué pasó el verano anterior. A partir de ese momento, un hombre con gabán de marino y un garfio se dedica a matar a los adolescentes.

31. Machete (Robert Rodriguez, Ethan Maniquis)

Adaptación del falso tráiler incluido en Grindhouse. Machete es un ex federal mexicano que posee extraordinarias habilidades. Después de haber sido dado por muerto a raíz de un enfrentamiento con Torres, el rey mexicano de la droga, huye a Texas e intenta olvidar su trágico pasado. Pero allí la corrupción, además de provocar el asesinato de un senador, convierte a Machete en el hombre más buscado.

32. Arrástrame al infierno (Wes Craven)

La joven Christine Brown (Alison Lohman), ambiciosa apoderada de un banco de Los Ángeles, sale con un hombre encantador, el profesor Clay Dalton (Justin Long). El trabajo de Christine consiste en conceder préstamos hipotecarios. Un día la señora Ganush, una misteriosa anciana (Lorna Raver), va al banco para pedirle una moratoria, pero Christine se la niega, y la señora Ganush pierde su casa. La anciana decide entonces vengarse lanzándole una maldición que convierte su vida en un infierno.

33. Darkman (Sam Raimi)

Un científico que ha encontrado la fórmula para la fabricación de piel humana sintética es víctima de un atentado. Aunque todo el mundo lo da por muerto, consigue sobrevivir y rehace su rostro horriblemente desfigurado gracias a su descubrimiento. La nueva técnica, cuyos efectos sólo duran cien minutos, le permite adquirir las facciones de quien desee y vengarse así de los que destrozaron su vida.

34. The Woman (Lucky McKee)

The Woman es la última superviviente del feroz clan que ha estado en la costa noreste durante décadas. Cuando el último miembro de su familia muere en una pelea con la policía, la mujer se encontrará sola, severamente herida y vulnerable. Ahora es una presa fácil para el cazador local, el abogado de éxito y hombre gravemente perturbado Christopher Cleek, el cual se embarcará en un desquiciado proyecto, capturarla y hacerla pedazos, una decisión que no tardará en amenazar su vida, la de su familia y la de La Mujer. Continuación del film de 2009, Offspring.

35. La última casa a la izquierda (Wes Craven)

Dos adolescentes, Mari y Phylis, quieren celebrar un cumpleaños acudiendo a un concierto de su grupo preferido, Bloodlust. Pero antes que lleguen a la gran ciudad, son raptadas por un trío de maníacos.

36. Perros de paja (Sam Peckinpah, 1971)

El astrofísico americano David Sumner (Hoffman) se traslada a vivir al pueblo de su mujer, en Gran Bretaña. Es un hombre reservado y tímido que vive absorto en sus investigaciones y procura evitar cualquier disputa. Sin embargo, la violencia de ciertos individuos del pueblo llega a tal extremo que Sumner, situado entre la espada y la pared, reacciona con las mismas armas que sus agresores para defender a su mujer y su hogar... Tuvo un remake 2011 de infausto recuerdo.

37. El cabo del miedo (Martin Scorsese)

Max Cady (Robert De Niro), un delincuente que acaba de ser puesto en libertad tras catorce años entre rejas, busca al abogado Sam Bowden (Nolte), para vengarse de él, pues lo considera responsable de su condena. La presión y el acoso que ejerce sobre la familia Bowden es cada vez más intensa y amenazadora. Remake del filme de J. Lee Thompson "El cabo del terror", de 1962.

38. Braveheart (Mel Gibson)

En el siglo XIV, los escoceses viven oprimidos por los gravosos tributos y las injustas leyes impuestas por los ingleses. William Wallace es un joven escocés que regresa a su tierra despues de muchos años de ausencia. Siendo un niño, toda su familia fue asesinada por los ingleses, razón por la cual se fue a vivir lejos con un tío suyo.

39. Mad Max (George Miller)

En un futuro posnuclear, Max Rockatansky, un policía encargado de la vigilancia de una autopista, tendrá que vérselas con unos criminales que actúan como vándalos, sembrando el pánico por las carreteras. Cuando, durante una persecución, Max acaba con Nightrider, el líder del violento grupo, el resto de la banda jura vengar su muerte.

40. V de Vendetta (James McTeigue)

En un futuro no muy lejano, Gran Bretaña se ha convertido en un país totalitario dirigido con mano de hierro por un tirano (John Hurt). Una tarde, tras el toque de queda, Evey (Natalie Portman) es rescatada en plena calle por un misterioso enmascarado cuyo nombre es "V" (Hugo Weaving). El extraño personaje le explica cuáles son sus planes para recuperar la libertad. En efecto, todas las acciones de V tendrán como objetivo hacer estallar en todo el país una revolución contra el gobierno fascista.

41. Sin perdón (Clint Eastwood)

William Munny (Clint Eastwood) es un pistolero retirado, viudo y padre de familia, que tiene dificultades económicas para sacar adelante a su hijos. Su única salida es hacer un último trabajo. En compañía de un viejo colega (Morgan Freeman) y de un joven inexperto (Jaimz Woolvett), Munny tendrá que matar a dos hombres que cortaron la cara a una prostituta.

42. Un ciudadano ejemplar (F. Gary Gray)

Clyde Shelton (Gerard Butler) es un hombre que lo ha perdido todo: hace ya diez años que su mujer y su hija fueron brutalmente asesinadas, pero los criminales no han sido condenados. El responsable de esta injusticia es Nick Rice (Jamie Foxx), el ambicioso ayudante del fiscal del distrito, que hizo un pacto con el abogado de uno de los asesinos. Cuando Clyde descubra ese acuerdo, su venganza será implacable.

43. El secreto de sus ojos (Juan José Campanella)

Argentina. Benjamín Espósito es oficial de un Juzgado de Instrucción de Buenos Aires recién retirado. Obsesionado por un brutal asesinato ocurrido veinticinco años antes, en 1974, decide escribir una novela sobre el caso, del cual fue testigo y protagonista. Reviviendo el pasado, viene también a su memoria el recuerdo de una mujer, a quien ha amado en silencio durante todos esos años.

44. La venganza de los nerds - La revancha de los novatos (Jeff Kanew)

Su trama se basa en las aventuras de un grupo de nerds que tratan de rebelarse contra las humillaciones perpetradas por la cofradía Alfa-Beta.

45. El fuego de la venganza (Tony Scott, 2004)

México D.F. Un agente del gobierno (Washington) decepcionado con su vida, acepta a regañadientes un trabajo que consiste en proteger a una niña (Dakota Fanning) cuyos padres han recibido amenazas de secuestro. La relación con su protegida despertará en él sentimientos desconocidos. Cuando la niña es secuestrada, su rabia se desatará contra los responsables. Versión de "Bala blindada" (Man on Fire), película francesa dirigida por Elie Chouraqui en 1987.

46. Sleepers (Barry Levinson)

historia de cuatro amigos que, durante la infancia, cometen un crimen por imprudencia y son enviados a la prisión para menores, donde son víctimas de brutales palizas y abusos sexuales por parte de varios guardias.

47. The Punisher (Jonathan Hensleigh)

Frank Castle (Thomas Jane), un agente secreto del FBI con un historial intachable, decide un día abandonar una profesión tan peligrosa para poder tener una vida familiar normal. Pero, precisamente entonces, su vida se hace añicos al cumplirse el peor de sus temores: su familia es asesinada como venganza por su último trabajo. Buscando castigar a los asesinos, al final encuentra lo que menos esperaba: la redención.

48. Chantaje (Mike Barker)

Neil Warner (Gerard Butler), Abby (Maria Bello) y su hija Sophie tienen una vida familiar perfecta hasta que la niña es secuestrada por Tom Ryan (Pierce Brosnan), un hombre frío y calculador que trastorna por completo sus vidas. Ryan les dice al matrimonio que Sophie sólo será liberada si cumplen lo que les exige.

49. Comando (Mark L. Lester)

El coronel John Matrix (Arnold Schwarzenegger), experto en artes marciales, es un comando sin igual; sin embargo, debido al número de operaciones especiales en las que ha intervenido, ha sido 'jubilado' para protegerlo de quienes desearían vengarse de él. Pero un dictador sudamericano despiadado y vengativo ha logrado localizarle y secuestrar a su hija. Para recuperarla, Matrix deberá volver a Sudamérica con una última misión: acabar con el presidente Velásquez.

50. The Exterminator (James Glickenhaus)

John Eastland regresa de Vietnam y trata de pasar página ganándose la vida como puede, pero la ciudad está completamente tomada por bandas callejeras de todo tipo; cuando su mejor amigo, y antiguo compañero en el frente, sea brutalmente atacado por una de ellas John jurará venganza contra toda la criminalidad de Nueva York.

51. Ojo por ojo (John Schlesinger)

La apacible vida de Karen McCann se ve totalmente destruida cuando un desconocido irrumpe en su casa y asesina a su hija de 17 años. Su dolor se convierte en odio y falta de fe en la justicia al ver cómo el criminal es puesto en libertad por falta de pruebas. Cuando comete otro asesinato y vuelve a quedar en libertad, entonces Karen decide tomarse la justicia por su mano.

52. La extraña que hay en ti (Neil Jordan)

Erica Bain (Jodie Foster) es una locutora de radio neoyorquina, cuya vida da un giro dramático cuando una noche, en plena calle, ella y su prometido (Naveen Andrews) reciben una brutal paliza a raíz de la cual él muere. Incapaz de superar la tragedia, Erica sigue rondando la zona en la que los atacaron, buscando pistas que la lleven a los responsables. Un agente de policía (Terrence Howard) intuye sus intenciones y trata de evitar que se tome la justicia por su mano.

53. Harry Brown (Daniel Barber)

Un ex militar viudo (Michael Caine) vive solo y aislado en medio de un barrio estigmatizado por las drogas y el crimen. Cuando su mejor amigo es asesinado, decide tomarse la justicia por su mano. Pero en el caso está también involucrada una joven policía.

54. Hobo with a shotgun (Jason Eisener)

Un vagabundo (Rutger Hauer) llega a una pequeña ciudad dominada por la violencia extrema y la corrupción policial. Tras ser ayudado por una prostituta, armado con una escopeta decide limpiar la ciudad. Película basada en un falso tráiler que pudo verse con motivo del programa doble Grindhouse.

55. The Gift (Joel Edgerton)

Las vidas de un joven matrimonio se verán totalmente alteradas después de que un conocido del pasado del marido comience a dejarles misteriosos regalos y se revele un horrible secreto tras veinte años.

56. The Horseman (Steven Kastrissios)

Poco después de tener que reconocer el cadáver de su propia hija, Christian, un controlador de plagas, recibirá una cinta de vídeo que le descubrirá un mundo de sexo, drogas y corrupción que ningún padre hubiera deseado conocer. Tras la desolación vendrá la ira y con ella dará comienzo esta violentísima roadmovie en la que un hombre y su caja de herramientas recorrerán Australia en busca de venganza.

57. John Doe Vigilante (Kelly Dolen)

Un hombre ordinario combate la violencia de la única forma que sabe hacerlo - al matar a un criminal a la vez. ¿Héroe o villano? ¿Justicia o venganza? Usted decide.

58. Revenge (Tony Scott)

Un piloto de combate de la marina de los Estados Unidos (Kevin Costner) se licencia con honores después de doce años de servicio y decide pasar unas vacaciones en Puerto Vallarta. Allí se hospeda en casa de un viejo amigo (Anthony Quinn) al que una vez salvó la vida y que ahora es un poderoso jefe de la mafia. Durante su estancia, conoce a la bella, enigmática e infeliz esposa de su amigo (Madeleine Stowe). A pesar de la amistad que lo une a su anfitrión, el ex piloto y la mujer viven un apasionado romance, arriesgándose a una sangrienta y brutal venganza.

59. El especialista (Luis Llosa)

Un experto en explosivos, antiguo miembro de la CIA, es contratado por una hermosa y misteriosa mujer con objeto de acabar con un grupo de mafiosos que asesinaron a sus padres cuando ella era una niña.

60. Furia oriental (Lo Wei)

En el Shangai de 1908, Chen Jeh (Bruce Lee) es un estudiante de artes marciales que, al regresar a su escuela, descubre que su maestro ha fallecido. Tras la insultante visita durante el funeral de los representantes de una escuela japonesa de artes marciales, en la cual les llaman "Enfermos de Asia", Chen acude a darles una humillante lección y hacerles tragar sus palabras. Sintiéndose el hazmerreir de todos, los japoneses desatan una espiral de violencia contra los chinos durante la cual se descubre que en realidad su maestro murió envenenado. Decidido a vengar su muerte acabando con todos los responsables, Chen emprende una cruzada contra la escuela japonesa y su aliado ruso Petrov, en la cual necesitará de toda su habilidad marcial para salir victorioso...

61. La venganza del Conde de Montecristo (Kevin Reynolds)

El honrado e inocente Edmond Dantes (Jim Caviezel) es traicionado por su mejor amigo (Guy Pearce) y encerrado de por vida en las mazmorras de la fortaleza de la isla de If. Con el paso de los años va cambiando y elabora los más despiadados planes de venganza. Tras una milagrosa fuga, Edmond se convierte en el misterioso y acaudalado Conde de Montecristo, y se introduce en los círculos de la nobleza francesa para llevar a cabo sus proyectos.

62. Max Payne (John Moore)

Adaptación de un aclamado videojuego que mezcla el thriller con el cine negro, la historia gira en torno a Max Payne (Wahlberg), un ex-policía de Nueva York que busca a los asesinos de su esposa y su bebé, ambos asesinados bajo los efectos de una fuerte droga sintética.

63. El color de la venganza (Michael Stevens)

Cuando su hermana desaparece sin dejar rastro. Eddie Burns, un detective de homicidios reitrado, vuelve de nuevo al trabajo persiguiendo a un sádico monstruo. Poco a poco se ve envuelto en el peligroso mundo de la pornografía y las drogas, descubriendo que tiene más en común con su presa de lo que él pensaba. Uno de los dos será castigado y el otro será liberado pero ambos cambiarán... ¡para siempre!

64. Valor de ley (Joel Coen, Ethan Coen)

Después del asesinato de su padre, Mattie Ross (Hailee Steinfeld), una chica de catorce años firmemente decidida a hacer justicia, contrata los servicios del veterano agente del Gobierno Rooster Cogburn (Jeff Bridges), borracho y excelente pistolero. Así ambos se ponen en camino y entran en territorio indio para dar caza a Tom Chaney (Josh Brolin) en compañía de LaBoeuf (Matt Damon), un ránger de Texas que busca al fugitivo por el asesinato de un senador... Nueva adaptación de una novela de Charles Portis, que ya había llevado al cine Henry Hathaway (True Grit, 1969) con John Wayne como protagonista.

65. Encontré al diablo (Kim Ji-Woon)

Kyung-chul es un psicópata peligroso que mata por placer y que ha cometido varios asesinatos con unos métodos diabólicos difíciles de imaginar. Sus víctimas son chicas jóvenes. La policía lleva tiempo intentando capturarlo. Un día, aparece asesinada la hija de un jefe de policía retirado. El novio de la chica, un agente secreto, jura vengarse.

66. León, el profesional (Luc Besson)

Mathilda es una niña de doce años que no se lleva bien con su familia, excepto con su hermano pequeño. Su padre es un narcotraficante que hace negocios con Stan, un corrupto agente de la D.E.A. (Departamento gubernamental contra las drogas). Un día, mientras Mathilda está en un supermercado, Stan mata a su familia. Se refugia entonces en casa de Léon, un solitario y misterioso vecino que resulta ser un asesino a sueldo, pero, como no le queda otra alternativa, hará un pacto con él: ella se encargará de las tareas domésticas y le enseñará a leer a Léon; éste, a cambio, le enseñará a disparar para poder vengarse de quienes mataron a su hermano.

67. Gangs of New York (Martin Scorsese)

Nueva York, 1863. La ciudad está dominada por la corrupción política, y la guerra entre bandas provoca muertos y disturbios. En este contexto, el joven inmigrante irlandés Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio) quiere vengarse de William Cutting, "Bill el carnicero" (Daniel Day-Lewis), el hombre que mató a su padre (Liam Neeson).

68. Gran Torino (Clint Eastwood)

Walt Kowalski (Clint Eastwood), un veterano de la guerra de Corea, es un obrero jubilado del sector del automóvil. Su máxima pasión es cuidar de su más preciado tesoro: un coche Gran Torino de 1972. Es un hombre inflexible y con una voluntad de hierro, al que le cuesta trabajo asimilar los cambios que se producen a su alrededor. Sin embargo, las circustancias harán que se vea obligado a replantearse sus ideas.

69. El caso Slevin (Paul McGuigan)

A Slevin la vida no le va nada bien: después de perder su trabajo y que su casa sea declarada en ruinas, encuentra a su novia con otro en la cama. Desesperado, decide irse de Los Ángeles una temporada y alojarse en el apartamento que un amigo tiene en Nueva York. Pero la auténtica pesadilla de Slevin empezará cuando se vea involucrado en el sórdido mundo de la mafia neoyorquina.

70. Evil (Mikael Hafström)

Erik, un joven de 16 años expulsado de su escuela por su comportamiento violento, recibe la última oportunidad cuando su madre la envía a un exclusivo colegio privado. Allí pronto descubrirá, sin embargo, que los alumnos mayores ejercen un cruel reinado del terror sobre los estudiantes más jóvenes.

71. El rostro impenetrable (Marlon Brando)

Tras el atraco a un banco fronterizo, Johnny Río es traicionado por Dad, su mejor amigo y compañero de correrías. Apresado por la policía mexicana, pasa cinco amargos años en la prision de Sonora, durante los cuales, vive obsesionado con la idea de vengarse del traidor.

72. Ramson - Rescate (Ron Howard)

Tom Mullen es el multimillonario propietario de una empresa aérea. Su apacible y envidiable vida se viene abajo cuando secuestran a su hijo. A punto de hacer efectivo el rescate por la libertad del chico, una circunstancia inesperada lo hará cambiar de estrategia: decidirá usar en la negociación unos métodos poco ortodoxos, a pesar de la oposición del FBI y de su propia esposa... Remake de la película "Rapto" de 1956, protagonizada por Glenn Ford.

73. Sólo Dios Perdona (Nicolas Winding Refn)

En Bangkok, el joven Julian, un fugitivo de la justicia estadounidense, dirige un club de boxeo tailandés que actúa como tapadera para su tráfico de drogas. Su madre, jefa de una poderosa organización criminal, desembarca procedente de Estados Unidos para repatriar el cuerpo de su hijo favorito, Billy: el hermano de Julian ha sido asesinado tras haber violado y matado salvajemente a una joven prostituta. Llena de odio y venganza, la madre exige a Julian la cabeza de los asesinos, para lo que deberá entonces enfrentarse a Chang, un extraño policía jubilado, adorado por los demás policías.

74. Gladiator (Ridley Scott)

Cuando Maximus, un general romano encarnado por Russell Crowe (se llevó el Oscar por este papel) es traicionado y se le arranca su nombre y su dignidad, y su familia es asesinada por el maligno emperador Commodus (Joaquin Phoenix, quien recibió una nominación al Oscar), va a Roma como gladiador para buscar venganza.

75. Edge of Darkness - Al límite (Mel Gibson)

Thomas Craven (Mel Gibson) es un veterano investigador del departamento de policía de Boston cuya hija de 24 años, Emma (Bojana Novakovic), es asesinada. Thomas decide entonces intentar averiguar por qué su hija acabó de forma tan trágica, y descubrir quién ha acabado con la vida de la persona a la que más quería.

76. La venganza es mía (Keoni Waxman) (En realidad, casi cualquiera protagonizada por Steven Seagal...)

Tras el ataque que acaba con sus compañeros, Kane (Steven Seagal) busca vengar sus muertes. Para ello, forma un nuevo equipo y une fuerzas con la CIA para abatir un objetivo importante: un abogado que creen ha estado implicado en el ataque.

77. Titus (Julie Taymor)

El gran general romano Titus Andrónicus regresa a Roma después de su victoriosa campaña contra los godos. Para celebrarlo, sacrifica a los dioses al hijo del caudillo vencido, ganándose así el odio eterno de Tamora, la madre del joven, que también es su prisionera. La hora de la venganza llega cuando el corrupto Saturninus es nombrado emperador y toma a Tamora como esposa.

78. Malditos bastardos (Quentin Tarantino)

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En la Francia ocupada por los alemanes, Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) presencia la ejecución de su familia por orden del coronel Hans Landa (Christoph Waltz). Después de huir a París, adopta una nueva identidad como propietaria de un cine. En otro lugar de Europa, el teniente Aldo Raine (Brad Pitt) adiestra a un grupo de soldados judíos ("The Basterds") para atacar objetivos concretos. Los hombres de Raine y una actriz alemana (Diane Kruger), que trabaja para los aliados, deben llevar a cabo una misión que hará caer a los jefes del Tercer Reich. El destino quiere que todos se encuentren bajo la marquesina de un cine donde Shosanna espera para vengarse.

77. Prisioneros (Denis Villeneuve)

Keller Dover se enfrenta a la peor de las pesadillas: Anna, su hija de seis años, ha desaparecido con su amiga Joy y, a medida que pasa el tiempo, el pánico lo va dominando. Desesperado, decide ocuparse personalmente del asunto. Pero, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para averiguar el paradero de su hija?

80. Dead Man Down (Niels Arden Oplev)

Victor (Colin Farrell) es la mano derecha de Alphonse, un mafioso neoyorquino que corre el peligro de ser asesinado por un individuo que está matando a todos los miembros de su banda. Victor conoce a Beatrice (Noomi Rapace), una misteriosa mujer que vive enfrente de él y por la que empieza a sentirse atraído. Pronto descubre que la mujer ha sido víctima de un crimen y busca venganza. Pero también ella averigua que Víctor quiere vengar la muerte de su mujer y de su hija. Son dos seres heridos y obsesionados que llevarán a cabo juntos un oscuro y violento plan de venganza.

81. Con su propia ley (John Irvin)

Truman Gates abandona su hogar en los montes Apalaches para convertirse en oficial de policía de Chicago. Tras el asesinato de su hermano a manos de un gángster, Truman espera que se haga justicia a través de los cauces legales. Sin embargo, cuando su hermano mayor llega a la ciudad dispuesto a aplicar la Ley del Talión, Truman se verá enfrentado a un difícil dilema, porque su respeto por la ley entra en colisión con los deseos de venganza de su familia.

82. Hævnen - En un mundo mejor (Susanne Bier)

Anton es un médico que divide su tiempo entre una idílica ciudad danesa y un campo de refugiados en África, donde ejerce su profesión. Anton y su esposa, padres de dos hijos, están separados y se plantean el divorcio. Elias, el mayor de sus hijos, entabla una estrecha amistad con Christian, un chico que acaba abandonar Londres para establecerse con su padre en Dinamarca. Sin embargo, Christian involucra a Elias en una peligrosa revancha que, además de poner a prueba su amistad, puede tener inesperadas consecuencias.

83. Mystic River (Clint Eastwood)

Cuando Jimmy Markum (Sean Penn), Dave Boyle (Tim Robbins) y Sean Devine (Kevin Bacon) eran unos niños que crecían juntos en un peligroso barrio obrero de Boston, pasaban los días jugando al hockey en la calle. Pero, un día, a Dave le ocurrió algo que marcó para siempre su vida y la de sus amigos. Veinticinco años más tarde, otra tragedia los vuelve a unir: el asesinato de Katie (Emmy Rossum), la hija de 19 años de Jimmy. A Sean, que es policía, le asignan el caso; pero también tiene que estar muy pendiente de Jimmy porque, en su desesperación, está intentando tomarse la justicia por su mano.

84. Memento (Christopher Nolan)

Leonard es un investigador de una agencia de seguros cuya memoria está irreversiblemente dañada por culpa de un golpe en la cabeza, sufrido al intentar evitar el asesinato de su mujer: éste es el último hecho que recuerda del pasado. A causa del golpe, ha perdido la memoria reciente, es decir, los hechos cotidianos desaparecen de su mente en unos minutos. Así pues, para investigar y vengar el asesinato de su esposa tiene que recurrir a la ayuda de una cámara instantánea y a las notas tatuadas en su cuerpo.

85. The other woman - No hay dos sin tres (Nick Cassavetes)

Tras enterarse de que el hombre con quien sale (Coster-Waldau) está casado, una mujer (Cameron Díaz) descubre además que tiene mucho en común con su esposa (Leslie Mann), por lo que ambas deciden vengarse de él y sus infidelidades. Contarán también con la ayuda de su actual amante (Kate Upton).

86. Colombiana (Olivier Megaton)

Colombia, 1992. Cataleya, una niña de nueve años, tras presenciar el asesinato de sus padres, se entrena para convertirse en una asesina profesional. Después de escapar a duras penas de la masacre, se refugia en los Estados Unidos con Emilio, un tío suyo mafioso. Quince años después, ya trabaja para él como asesina a sueldo. Su tarjeta de visita -una orquídea dibujada en el pecho de sus víctimas- es un mensaje para los asesinos de sus padres, pues Cataleya está resuelta a vengarlos cueste lo que cueste, aunque para ello tenga que sacrificar todo lo que ama.

87. El valle de la venganza (Richard Thorpe)

Lee siempre ha dependido de su hermanastro Owen para salir de cualquier aprieto. Pero su cobardía llega demasiado lejos cuando permite que atribuyan a Owen la paternidad de un hijo ilegítimo que, en realidad, es suyo.

88. El padrino

América, años 40. Don Vito Corleone (Marlon Brando) es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos: Connie (Talia Shire), el impulsivo Sonny (James Caan), el pusilánime Fredo (John Cazale) y Michael (Al Pacino), que no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en contra de los consejos de 'Il consigliere' Tom Hagen (Robert Duvall), se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas.

89. La venganza (Juan Antonio Bardem)

La película española que ostenta el honor de ser la primera que nos representó en los premios Oscar. Tras pasar diez años encerrado por un crimen que no cometió, Juan queda en libertad. Está decidido a matar a Luis "el Torcido", al que cree culpable de su desgracia, pero como necesita dinero, no tendrá más remedio que unirse a una cuadrilla de segadores que dirige su enemigo y que busca trabajo por los campos de Castilla.

90. A Bittersweet Life (Kim Jee-woon)

Sunwoo (Lee Byung-hun) no es sólo el gerente de un hotel, también es la mano derecha de un mafioso local llamado Kang (Kim Young-chul). El día que éste le ordena que vigile a su prometida, de la que sospecha pueda estar viéndose con otro hombre, su suerte cambiará fatídicamente. Enamorado en secreto de la chica, Sunwoo decide perdonar la vida de su amante aunque eso provocará las iras de su jefe, con consecuencias en extremo dolorosas.

91. Bedevilled (Jang Cheol-soo (AKA Yang Chul-soo)

Hae-won es una bella mujer de 30 años que trabaja en un banco de la ciudad de Seúl, llevando una vida muy ocupada. Un día todo se tuerce cuando es testigo de un intento de asesinato, y al mismo tiempo, las cosas en el trabajo se le complican, viéndose obligada a tomarse unas vacaciones para desconectar. Hae-won se dirigirá a Moodo, una pequeña isla donde vivía con sus abuelos de pequeña. Allí también vive una chica llamada Bok-nam, amiga de la infancia. Cuando llega a la isla, Hae-wom se sorprende de ver cómo todos tratan a Bok-nam como a una esclava, la única mujer joven del lugar y el único juguete para los hombres de la isla. Maltrecha por todos los abusos, Bok-nam ha intentado huir de la isla varias veces sin éxito, y ahora, pide a Hae-won que la ayude a escapar de allí, aunque ésta prefiere no involucrarse en la difícil situación de su amiga. Debut el director Jang Cheol-soo (ayudante de dirección de Kim Ki-Duk).

92. The Man from Nowhere - El hombre sin pasado (Lee Jeong-beom)

La única conexión del ex-agente especial Cha Tae-sik con el mundo es una niña que vive cerca de su casa. La madre de la pequeña trabaja para una organización mafiosa que se dedica al tráfico de drogas y le confía a él la mercancía. Cuando los traficantes se dan cuenta, secuestran a la madre y a la niña. Además, confunden a Tae-sik con un camello.

93. La novia vestía de negro (François Truffaut)

Al salir de la iglesia tras su boda, Julie Kohler ve cómo su marido es abatido a tiros. Decidida a vengar su muerte, emprende la búsqueda de los responsables y los va matando uno tras otro...

94. Thriller - They Call Her One Eye (Bo Arne Vibenius)

Una chica muda (Christina Lindberg, estrella del cine porno sueco) es secuestrada, drogada y obligada a trabajar como prostituta en un burdel. Cuando ella se niega a cumplir los deseos de un cliente, su cruel administrador le vacía un ojo. Cuando ella por fin escapa del burdel, regresa a casa, pero descubre que sus padres han muerto. Llena de ira, jura venganza, para lo cual estudia artes marciales y se surte de armas de fuego. Polémica cinta por su violencia y sexo explícito cuya exhibición estuvo prohibida en varios países.

95. Cuerno de cabra (Metodi Andonov)

Bulgaria, siglo XVII, tierra dominada por los turcos. Una joven pareja que vive en un pequeño pueblo cerca de las montañas tiene una hija de corta edad. Un día el padre, que es pastor, sube a las montañas con su rebaño, mientras que la tragedia se abate sobre su familia: un grupo de turcos entra en su cabaña y violan y matan a su mujer en presencia de su pequeña hija. El padre, desolado, lleva a su hija a las montañas y la educa como si fuera un varón, entrenándola para la lucha, preparando la venganza por la muerte de su madre. Un cuerno de cabra afilado como un puñal será el instrumento de su venganza.

96. Audition (Takashi Miike)

Un cuarentón viudo, a propuesta de un amigo, convoca un casting para una inexistente película con la intención de encontrar una nueva esposa. No encontrará lo que buscaba, precisamente...

97. Rob Roy, la pasión de un rebelde (Michael Caton-Jones)

Robert McGregor fue un héroe escocés del siglo XVIII. Sus problemas económicos, que lo fuerzan a pedir dinero prestado al Marqués de Montrose, y un cúmulo de adversidades lo convierten en un proscrito al que sólo el amor de su mujer le dará fuerzas para enfrentarse a todo.

98. Hamlet, el honor de la venganza (Franco Zeffirelli)

El rey de Dinamarca muere y su viuda Gertrude (Glenn Close) se casa a las pocas semanas con su cuñado Claudio. Hamlet (Mel Gibson), el primogénito, no puede olvidar a su padre, cuyo fantasma se le aparece en el castillo y le confirma que fue envenenado por su propio hermano.

99. El Rey León (Rob Minkoff, Roger Allers)

La sabana africana es el escenario en el que tienen lugar las aventuras de Simba, un pequeño león que es el heredero del trono. Sin embargo, al ser injustamente acusado por el malvado Scar de la muerte de su padre, se ve obligado a exiliarse. Durante su destierro, hará buenas amistades e intentará regresar para recuperar lo que legítimamente le corresponde.

100. Outrage (Takeshi Kitano) (Muchas de este cineasta giran en torno a la venganza)

Varios clanes yakuza se enfrentan en una lucha implacable por alcanzar el poder y la protección del Padrino. Durante muchos años, Otomo ha visto cómo progresaban sus colegas: de los tatuajes elaborados y las falanges seccionadas han pasado a las altas finanzas. Dentro de un mundo donde reinan la corrupción, la traición y la venganza, sus esfuerzos por llegar a la cima, o al menos sobrevivir, no tienen fin porque en ese mundo no existen los héroes.

101. Los renegados del diablo (Rob Zombie)

Continuación de "La casa de los mil cadáveres". Una historia de asesinatos, locura y venganza. Los Firefly, la familia de homicidas, emprenden una sangrienta huida escapando de un sheriff con sed de venganza.



102. El Renacido (Alejandro González Iñárritu)

La cinta por la que, por fin, logró el Oscar al mejor actor Leonardo Di Caprio. Es la historia de una búsqueda heroica e implacable de un trampero de principios del siglo XIX para vengar la muerte de su hijo. Excepcional la lucha con el oso.