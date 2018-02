Flechazo en un súper de Ibiza: una joven busca en las redes a un chico que le ayudó

El amor, el flechazo o la atracción surgen en cualquier lugar y en el momento más inesperado. Eso le ha ocurrido a una joven de Ibiza, que hace unos días acudió a un supermercado de la isla y, mientras hacía la compra, un joven le ayudó a subir al carrito de la compra unas botellas de agua.

Ella sintió un flechazo y, como no conocía al chico, puso un mensaje en las redes sociales para intentar saber quién era ese caballeroso joven. Su post recibió muchísimos comentarios y gran cantidad de usuarios han intentado ayudarla a encontrar al chico.

El mensaje que colgó en Facebook decía así: "¡Buenas noches! Es un poco locura pero quizás tenga suerte. Hoy he ido al Lidl de Sant Antoni a comprar sobre las 19:00 horas. Un chico me preguntó si me ayudaba a subir al carro unos packs de agua. Iba de ropa de gimnasio. Quizás tenga pareja pero ha sido un amor a primera vista. ¡Que se manifieste!".

Solo pasaron unos segundos para que empezasen a surgir los comentarios, preguntándole más detalles e, incluso, dando nombre de chicos que quienes escribían intuían que podía ser el joven del Lidl.

Los usuarios pedían a la chica que, si lo encontraba, contase en la red cómo acaba esta historia.

Y finalmente ocurrió. La enamorada explicó que había vuelto a ver al chico por su barrio, pero que iba con una joven por lo que, aunque había sido divertida esta corta aventura, abandonaba la idea de conocerlo.

En este caso no pudo ser, pero el amor... siempre está en el aire.