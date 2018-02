El entrenamiento de esta anciana es lo más adorable que verás hoy

Un nuevo fenómeno viral ha aparecido en Twitter y es lo más adorable que te puedas encontrar. No es más que una mujer de 93 años haciendo ejercicio con su entrenadora personal al ritmo de Alaska y Dinarama. La reacción de la anciana es lo mejor que verás hoy.



Joana Zanin, de Dakota del Sur, subió un vídeo a su cuenta de Twitter el pasado martes de un ejercicio de su madre, entrenadora personal, con la anciana. En el vídeo se puede ver cómo ambas mujeres hacen un ejercicio al ritmo de la música para mantener en forma a la anciana. Su reacción es lo más adorable: voluntad, risas y baile, hacen de este vídeo y esta mujer algo tremendamente dulce:







My mom trains this 93 year old and it´s the cutest thing ever. Her laugh and smile makes her young #blessed pic.twitter.com/oeRWylrLV4