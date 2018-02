Un avión pierde uno de sus motores y un pasajero aprovecha para bromear

Erik Haddad es un ingeniero de Google que no tiene ningún miedo a los aviones, aunque el aparato en el que viaje pierda uno de sus motores y tenga que realizar un aterrizaje de emergencia.



Haddad volaba de San Francisco a Honolulu (Hawái) cuando uno de los motores del avión, de la compañía United Airlines, se desintegró por completo. Sin embargo, en lugar de aterrorizarse, como el resto del pasaje, se dedicó a bromear sobre el tema a través de Twitter.



"No he visto nada sobre esto en el manual", escribió en la red social junto a una foto en la que se ve el motor destrozado y a Haddad consultando el manual de seguridad de la aeronave.





El vídeo grabado por Haddad. Twitter

Asimismo, en medio del pánico general que se desató, el ingeniero colgó un vídeo sobre la inesperada situación que estaba viviendo.Tras el incidente, la tripulación activó todos los protocolos para realizar un aterrizaje de emergencia. Finalmente todo quedó en un susto, menos para Haddad.