Un operario de los Juegos de Invierno se lanza a cantar ´Feliz San Valentín´

La celebración del día de San Valentín también ha llegado a la Juegos Olímpicos de Pyeongchang.



En Corea del Sur es tradición que las mujeres den chocolate a los hombres como señal de afecto. Por eso, este 14 de febrero la mascota de las olimpiadas de invierno ha sido fiel a esta tradición y ha repartido chocolate a los voluntarios y a los periodistas de los medios de comunicación allí presentes.



Otra anécdota de este día de San Valentín en la villa olímpica ha sido cuando uno de los operarios de prensa ha decidido cantar 'Happy Valentine´s Day' durante las pruebas de sonido de la sala de prensa, para sorpresa de los allí presentes.



So apparently it´s Valentine´s Day....I forgot all about it because I´m at the #Olympics and I´m single. Anyone else out there single and want to be my valentine? ??????? #worthashot