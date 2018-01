Un hombre intenta comerse por error la servilleta en un restaurante de Martín Berasategui

Como se suele decir en estos casos, parece una noticia sacada de "El Mundo Today". Y aunque no lo sea, puede que algo exagerada sí que resulte. Más que nada porque la "informadora" es Tracy-Ann Oberman, una actriz británica, y la "víctima", su propio marido.



Ambos acudieron a cenar a uno de los restaurantes del chef vasco Martín Berasategui, que acumula un total de 8 estrellas Michelin en sus establecimientos.



Aunque destacó en Twitter que la comida estaba "deliciosa", generó un gran número de reacciones al criticar la "comicidad" de los "platos" en que se sirven.



Tanto es así que aseguró que su marido se había zampado una toallita húmeda al ser presentada ésta sobre una "piedra de madera medieval" y pensar que se trataba de otra de las originales elaboraciones gastronómicas del cocinero que más apela al "garrote".





My husband tried to eat the white thing. I mean c´mon. Isn´t everyone´s napkin inflated with water then served in a wooden medieval stone????

This is what happens when you apply a Michelin Star or two or three. Honestly. @WeWantPlates pic.twitter.com/SR7TJHQnP7