Un perro finge estar enfermo para que sus dueños se queden con él

Sully no quería quedarse solo en casa y fingió estar enfermo para que sus 'papás' no se fueran a trabajar. Esto no sería extraño si Sully fuese un niño, pero se trata de un perro.



Kennady Longhurst y Alex Salsberry, los dueños de la mascota, observaron que el perro tosía y parecía como que se ahogaba. "Comenzó a hacer un sonido de tos/ahogo aterrador y nos asustó bastante", escribió en su cuenta de Instagram Kennady.



Ante esta situación, su novio decidió trabajar ese día desde casa para vigilar al can y más tarde le llevaron al veterinario. El diagnóstico del especialista fue que a Sully no le pasaba absolutamente nada. "Despues de 85 dólares, nos dijo que fingió la tos para llamar la atención (y funcionó)", aseguró Kennady.





Yesterday Sully started doing this scary coughing/ choking noise, and it freaked us out pretty bad. Alex decided to work from home so he could keep an eye on him. We decided to take him to the vet in the morning and after $85 our vet told us OUR DOG WAS FAKE COUGHING FOR ATTENTION. (And it worked) Una publicación compartida de Kennady Longhurst (@kennaughty) el 2 de Nov de 2017 a la(s) 7:55 PDT

A Sully, por tanto, le salió bien la jugada y sus dueños pasaron todo el día con él. Veremos la próxima vez que se inventa el travieso perro.