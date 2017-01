La conmovedora reacción de unos monos que creen que una cría ha muerto

'Spy In The Wild' es un nuevo programa documental de la BBC sobre naturaleza rodado casi en su totalidad con cámaras ocultas camufladas en robots con apariencia de animales. El objetivo es infiltrarse entre ellos para capturar emociones y momentos únicos que de otra forma no podrían.



Un fragmento del primer episodio, publicado en YouTube este miércoles a modo de 'teaser', mostró un giro inesperado en la dinámica del programa. El vídeo se titula: 'Langures de luto por un falso mono'.



Los monos langures a los que se estaban filmando con cámara oculta confundieron al robot mono con una cría de verdad y cuando ésta cayó al suelo, accidentalmente, los langures creyeron que había muerto y sucedió lo que vais a ver a continuación.





En un primer momento se puede palpar la confusión que hay en el ambiente. Acto seguido, uno de los langures recoge lo que cree es el cuerpo del bebé mono en un intento de reanimarlo, pero pronto se da cuenta de que no se mueve. Lo vuelve a dejar en el suelo y, completamente afligidos por la desgracia que acaban de presenciar, los primates empiezan a darse consuelo entre ellos y a mostrar luto ante el cadáver. Algo que se podría catalogar de verdaderamente extraordinario.

La imagen deja una sensación de tristeza y asombro al descubrir que animales como los primates pueden llegar aque nosotros ante la muerte inesperada de una cría.