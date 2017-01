¿Visitó el demonio Arizona?

''¿Qué demonios veis en esta imagen?''. Esta es la pregunta que lanzó Richard Christianson, un joven de Arizona, en Twitter el pasado uno de enero. Lo más sorpréndete es que la respuesta puede que resida en la propia pregunta.





Man in Arizona captures these images that are going viral. Some say it's a demon, others say an angel. What do you think? @cleveland19news pic.twitter.com/4Q7PUI4QeU