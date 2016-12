Este anuncio de Navidad está emocionando a todo el mundo

El anuncio cuenta la historia de un anciano polaco que recibe un paquete por correo que había encargado. En el paquete hay un kit completo de aprender inglés para principiantes. En el momento en que lo abre es cuando comienza su misión para aprender el nuevo idioma y la razón que le motiva a aventurarse a ello es realmente conmovedora.

"A veces las palabras no pueden expresar lo más importante. En ese caso, lo que necesita simplemente es aprender". Con esta descripción Allegro presentó el anuncio 'English For Beginners' en YouTube el pasado 28 de noviembre y desde entonces no ha parado de crecer en visitas. De momento la cifra supera los seis millones y acumula miles de comentarios de usuarios de distintas partes del mundo a los que les encanta la historia que narra.

El anuncio nos viene a recordar que podemos llevar a cabo cualquier cosa que nos propongamos si ponemos todo de nuestra parte. Y más aún si el objetivo merece tanto la pena como hizo el anciano polaco para poder comunicarse con su nieta.

Allegro es una popular web polaca de subastas online. Su anuncio, 'English For Beginners' es una creación de la agencia de publicidad Bardzo, con sede en Varsovia.