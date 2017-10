También conocida como la ciudad de los canales o la Venecia del Norte, Ámsterdam se incluye en la inmensa mayoría de las listas de las ciudades más bellas de Europa. Es una ciudad de obligada visita y, además, los alicantinos lo tenemos muy fácil ya que contamos con varios vuelos directos a diario por un precio que ronda los 200 euros o menos en temporada baja. Para que vayas abriendo boca aquí te reseño las 10 visitas imprescindibles.

El canal Voorburgwal y la iglesia de San Nicolás al fondo

1.- LOS CANALES. El recuento oficial señala que Ámsterdam cuenta con 165 canales con una extensión total que supera los 75 kilómetros, números que justifican sobradamente que se la denomine, junto con Venecia, como la ciudad de los canales o la "Venecia del Norte", ciudad a la que supera ampliamente en número de puentes, con un total de 1.281, frente a los alrededor de 500 de la ciudad italiana.

El canal Rokin

Los canales se remontan al siglo XVII y se distribuyen a lo largo y ancho del centro urbano, formando una red concéntrica que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2010. Es una delicia caminar al azar por este paisaje de calles fluviales, algunas con edificios singulares y otras con rincones encantadores. Obviamente hay excursiones en barco para recorrer la ciudad por los canales más destacados.

Un canal en un rincón de Amsterdam

2. LA PLAZA DAM. Marca el centro urbano de Ámsterdam y su obelisco central, declarado Monumento Nacional, es un lugar de concentración emblemático para los residentes y turistas. Además del obelisco, construido en memoria de los fallecidos durante la 2ª Guerra Mundial, la plaza destaca por la imponente presencia del edificio neoclásico del Palacio Real.

El obelisco por los caídos en la plaza Dam

La plaza de Dam acoge otros edificios destacados como el museo de Madame Tussaud, más conocido como Museo de Cera, que recibe muchas visitas aunque no sea santo de mi devoción. Hay también una bonita iglesia. Desde la plaza de Dam se conecta con el Barrio Rojo y a unos diez minutos caminando se encuentra la Estación Central, punto principal de llegada de turistas a la ciudad.

El Palacio Real en la plaza Dam

3. EL BARRIO ROJO. ¿Quién no ha visto en alguna película o documental los famosos escaparates con prostitutas de Amsterdam en calles iluminadas con neones rojos? Estamos en el Barrio Rojo, uno de los más visitados por los turistas y, al contrario que en otras ciudades, no se encuentra en un lugar marginal o apartado, si no en pleno centro de la ciudad. Muy cerca de los ventanales en los que se exhiben descocadas chicas te puedes encontrar una iglesia, un museo o la vivienda de una pudibunda familia.

El Museo del Erotismo en el Barrio Rojo

4. LA ESTACIÓN CENTRAL. Es, además de un bellísimo edificio, el centro neurálgico del transporte de Amsterdam. Es casi imposible llegar a Ámsterdam sin pasar por esta estación, ya que conecta con los trenes nacionales e internacionales, es el punto de partida del tren que enlaza con el aeropuerto internacional de Schipol, está conectada con el metro y se ubica al lado de la estación de autobuses.

La Estación Central

La Estación Central de Amsterdam es de estilo neorrenacentista, se construyó a finales del siglo XIX y su autor fue Pierre Cuypers, el mismo arquitecto que diseñó el museo de Rijks, otro de los inmuebles más relevantes de la ciudad. La estación es un continuo trasiego de gente y se calcula que cada día pasan por ella alrededor de 250.000 personas.

Barco para realizar cruceros por los canales

5. LAS CASAS FLOTANTES. Al principio era el hogar de los hippies pero en la actualidad vivir en una casa-barco es un privilegio y un lujo, dado su alto coste y la falta de espacio, que ha paralizado su proliferación. En total hay en Ámsterdam 2.500 casas-barco distribuidas entre distintos canales. Muchas de ellas son antiguos barcos habilitados como vivienda pero otras se han construido expresamente para servir de hogar.

Casas-barco en el canal Singelgracht

Las viviendas flotantes o casas-barco son un atractivo turístico hasta el punto de que se ha acondicionado alguna de ellas como museo para turistas. Hay viviendas flotantes de distintos tamaños y calidades, incluyendo algunas que son auténticos palacetes con todas las necesidades. En la actualidad la única posibilidad de conseguir una es adquirirla de segunda mano al estar agotado el espacio reservado para ellas en los canales.

Canal bordeado por casas-barco

6. MERCADO DE LAS FLORES. Holanda es el país de las flores por antonomasia y si no puedes acudir a la ciudad de Aalsmeer, donde se celebra la mayor subasta de flores del mundo, puedes consolarte con visitar el mercado de las flores de Amsterdam. No es gigantesco, ya que cuenta con sólo una quincena de puestos, pero son los suficientes para contemplar el colorido y la belleza de las flores holandesas y, especialmente, de sus famosos y multicoloridos tulipanes.

Vistosos cactus en el Mercado de las Flores

El Mercado de las Flores se encuentra a unos 20 minutos caminando desde la Estación Central por las agradables calles de Damrak y Rokin. Los vistosos puestos de venta están situados sobre plataformas flotantes fijadas a los edificios. Puedes encontrar flores de múltiples variedades, algunas de ellas insólitas y otras, como los cactus, insospechadas por estas latitudes. Además, si tienes la mala suerte de visitar la ciudad cuando no están los tulipanes en flor siempre puedes recurrir a preciosos ejemplares artificiales, especialmente los de madera.

Tulipanes artesanales de madera en el Mercado de las Flores

7.-MUSEO VAN GOGH. Es el museo con mas obras de Van Gogh de todo el mundo, con alrededor de 200, a las que se añaden 400 dibujos. Así y todo, son muchas las obras destacadas del genial pintor que no verás ya que se encuentran repartidas por múltiples museos y colecciones de todo el mundo. No te decepciones, por tanto, si no encuentras alguno de tus cuadros favoritos. En cualquier caso, hay una versión de los Girasoles, uno de sus más famosos autorretratos y otras obras singulares. Es indignante que no se permita hacer fotografías, ni siquiera sin flash, todo ello con el fin de obligar a los visitantes a comprar reproducciones en la tienda de regalos. El precio de entrada es de 12,50 euros y si quieres evitarte colas puedes comprarla por internet. El museo se encuentra rodeado por un amplio césped a escasos metros del Rijks, el otro gran museo de Ámsterdam.

El Museo de Van Gogh

8.-EL RIJKSMUSEUM. También llamado Museo Nacional de Holanda, es el más importante de Ámsterdam y mundialmente famoso por acoger algunas de las obras más famosas de Rembrandt, incluyendo "La ronda nocturna". En primer lugar hay que destacar la belleza del edificio que acoge el museo, diseñado por Pierre Cuypeers, el mismo arquitecto de la Estación Central, y que fue sometido a una profunda renovación durante 10 años, reabriendo sus puertas en 2013 con un aspecto inmejorable. El inmueble tiene influencias renacentistas y góticas adaptadas a la tradición holandesa.

El Rijksmuseum, el más importante de Holanda

El Rijksmuseum acoge, además de las obras de Rembrandt, una selección de obras de los siglos XV a XVII y especialmente cuadros de los maestros del siglo de oro holandés. Hay también obras de destacados pintores de otros países, incluyendo un Goya, y otras muestras artísticas como esculturas y piezas de artesanía, así como una amplia muestra de arte oriental. La entrada cuesta 17,50 euros, un precio a mi entender abusivo por lo que si tienes cara de niño te aconsejo que te cueles ya que los menores de 18 años no pagan. Por si fuera poco, tampoco se permiten las fotos.

Canal de Damrak, próximo a la Estación Central

9.- LA OUDE KERK (IGLESIA VIEJA). Está situada en el Barrio Rojo y lindando, sin el menor sonrojo, con elegantes prostíbulos, evidencia de la tolerancia de la ciudad. Esta bella iglesia es el edificio más antiguo de Ámsterdam y se remonta a comienzos del siglo XIV aunque ha sufrido distintas ampliaciones y modificaciones a lo largo de los siglos.

La Iglesia Vieja (Oude Kirke)

En la actualidad la Oude Kerk es una basílica de estilo gótico. Su interior es muy austero como consecuencia de la destrucción de todas sus imágenes y pinturas durante el periodo iconoclasta calvinista. Así y todo te cobran 10 euros por su visita interior, una tarifa a todas luces excesiva pese al llamativo techo abovedado de madera, y las bellas vidrieras y el órgano.

Puente sobre los canales

10.-LA FÁBRICA HEINEKEN.- Si quieres conocer todo el proceso para la elaboración de la marca de cerveza más famosa de Holanda apúntate por 16 euros a la Heineken Experience, que incluye un recorrido por las instalaciones de su primera destilería, que fue construida en el año 1867. La visita incluye los distintos procesos de elaboración de la cerveza en su siglo y medio de vida y concluye, obviamente, con una degustación. La factoría original, hoy habilitada como museo, se encuentra a apenas 500 metros del Rijksmuseum y del Museo Van Gogh, un paseo de apenas 10 minutos.

Antigua destilería de Heineken

Estas 10 visitas son fundamentales para conocer Ámsterdam, aunque, por supuesto, hay muchas más cosas que ver en la ciudad, salpicada de bellos y elegantes edificios que se van descubriendo haciendo un recorrido por sus calles y canales, por lo que lo más recomendable es desplazarte caminando por todo el centro, que tampoco es muy grande y permite ver casi todo lo destacable, bien planificado, en recorridos cortos, sin tener que recurrir al transporte.

Canal del Barrio Rojo

Llegar a Ámsterdam desde Alicante es sencillísimo ya que hay hasta cuatro compañías aéreas con vuelos directos, lo que permite volar cualquier día y en distintos horarios. Los precios rondan entre los 200 y los 300 euros, aunque con antelación y en temporada baja puedes conseguir precios de 180 € e incluso menos. En cuanto a los hoteles, hay que reconocer que son bastante caros y es difícil encontrar un tres estrellas decente y céntrico por menos de 100 euros la habitación doble. Si viajas en temporada baja los precios se moderan y puedes encontrar tarifas de 80 euros con desayuno incluido.

De Waag (El Peso), antigua puerta de la muralla

TODAS LAS IMÁGENES DE MANUEL DOPAZO