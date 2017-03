Mil novecientos retweets y más de 2.100 "me gusta" lleva esta foto de un twittero de Texas, que acumula unos 44.500 seguidores en la red social. Lo publicó bajo el comentario de que la mujer musulmana pasa delante de un moribundo por el atentado de Westminster, andando tranquilamente mientras comprueba su móvil.

Esto es lo que, a primera vista nos podría parecer, si miramos la escena de un vistazo rápido. Sin embargo, emitir opiniones sobre los sucesos debería hacerse con algo más de cautela, para no caer en juicios rápidos y muchas veces erróneos; más aún cuando uno tiene muchos seguidores. Esto debería conllevar el tratamiento de los tweets con cierta precaución.

Lo primero que hace este twittero es atribuir a una persona los valores de otras personas, por el simple hecho de tener algo en común, en este caso la religión. Yo puedo compartir contigo unos principios morales o éticos o un idioma o una religión, y tú puedes ser una persona respetuosa con la vida de los demás y yo no, y viceversa. No se debería extrapolar en masa, es peligroso. Esto es lo que yo llamo "la mochila de prejuicios". En mis cursos advierto siempre de que éste es el sesgo más difícil de quitarse de encima a la hora de analizar una situación. Además, si esos prejuicios están fuertemente arraigados en nosotros, nuestro cerebro comete automáticamente un error de percepción e interpretación: se encarga de buscar indicios que corroboren su falsa creencia y de obviar aquellos que la contradigan.

Lo segundo que hace este twitter es que se salta una de las reglas básicas del comportamiento no verbal, que es la del conjunto. Es decir, los gestos aparecen en "frases" de gestos, no de forma aislada. Esto significa que, en una escena en movimiento, se deben captar todos los gestos que están apareciendo en esa escena, y no de forma aislada, como en este caso es el hecho de mirar al móvil. ¿Quién no nos dice que ha mirado en el segundo anterior a la víctima del suelo y luego ha desviado la mirada? No se puede saber porque es una foto; es decir, una imagen fija y no una escena completa. La conclusión que debemos sacar de aquí es que es muy complicado sacar conclusiones de una sola imagen, porque no vemos cómo se han desarrollado los acontemientos. Y eso es un error importante a la hora de analizar.

Y en tercer lugar, resulta que el twittero no se ha fijado en la expresión facial de la mujer. Fijaos:

Los movimientos faciales de la mujer pertenecen todos a la expresión facial de tristeza. Quizá cabría pues la posibilidad de que esta mujer estuviera también en la zona cuando se produjo el atentado y esté igual de descolocada, aturdida y desconsolada que el resto de víctimas. Sólo que ella lleva pañuelo.

Es necesario pues que tengáis prudencia a la hora de emitir juicios de valor apoyándoos únicamente en una imagen. Esos juicios son muy arriesgados ya que pueden dar lugar a muchos errores.