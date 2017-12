Abrimos las puertas de Table Rock House y ya estábamos ahí, empapados del estruendo, frío y brisa de una cascada con el récord del mundo en volumen de caída. Era la primera vez que pisábamos las Cataratas del Niágara, y, después de unas horas de tiempo muerto en autobús, la gigantez de esta maravilla natural nos despertaba a Manu y a mí como el mejor de los cafés.

No se nos podía pasar. Llevábamos unos días en Toronto y, como buena visita obligada, las Cataratas del Niágara estaban en nuestra lista de imprescindibles. La noche de antes nos estuvimos preguntando cómo llegar, qué ver, cuáles eran las curiosidadades de este rincón y muchas otras dudas. Dudas que, una vez resueltas, he respondido por aquí para echar una mano a quien esté pensando en cruzar el charco.

Bobby Leach saltó con su barril en 1911 y consiguió sobrevivir; en el vídeo os enseño la imagen de este señor posando con su compañera de batalla. Sin embargo, no me es posible ilustrar la historia de otros que también intentaron la hazaña sin conseguir un final feliz.

No pudimos marcharnos de la zona sin visitar Niagara on the lake (NOTL), una pequeña ciudad de la provincia de Ontario. Nosotros la cogimos de noche y la Navidad nos salvó con sus luces. Vosotros tened en cuenta las horas de luz para que el lake no se os convierta en un espacio grande y oscuro en el que tengáis que intuir que hay agua.