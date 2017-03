Unas chanclas con muchos ex aparecen sobre los pies de mi cama. Es la llamada de un baño de Argel para mi ducha matutina. No me queda otra, mis playeras se quedaron en Alicante. Calzo un riesgo de podólogo y me meto bajo el agua fría.

Eva espera en otra habitación. No ha funcionado inventarnos que somos pareja para dormir juntos y ahorrarnos una habitación: el recepcionista nos ha pedido el libro de familia para comprobarlo y nuestra coartada ha muerto al instante. Hubiera sido más productivo decir que era mi madre.

Subimos en teleférico al monumento a los caídos, paseamos por el parque de Hamma, vemos la Grand Post y descubrimos mucho más de una ciudad que hizo suyo el color blanco.

Al final de la visita no faltó el susto. Tres policías de paisano sin pintas de policías se me acercaron con la mirada clavada en mi cámara mientras hacía una entrevista en unas escaleras de la capital argelina. Dos por arriba y uno por abajo. Tras un ratillo de no entender nada, me pidieron el pasaporte y sacaron sus placas. Al final resultó ser una confusión.

Como siempre, todo por el vídeo: