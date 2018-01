-¿Y ahora qué te apetece hacer, Manu?

-Pues hacer algo diferente... Visitar algo nuevo!

Así arrancaba la aventura que os enseño esta semana: en una estación de Toronto y con dos billetes de autobús. Llevábamos unos días pisando Canadá y la idea era mudarnos de forma muy exprés a un "pueblo vecino": Nueva York. Tan solo el destino era lo que nos invitaba a no pensar en las próximas trece horas.

La verdad es que no había pensado colocar tan pronto la chincheta sobre esta gran urbe. Y no porque fuera mi objetivo inalcanzable o porque ocupara un puesto lejano en mi bucket list, sino porque, para decir verdad, nunca me había llamado la atención como destino vacacional. Aún así, Manu pensó en un rebote que era buena idea pasar dos días en la ciudad más influyente del planeta. Y allí nos plantamos.

Nada más llegar conocimios a dos argentinas que nos guiaron por el centro y nos acompañaron en nuestra corta aventura. Vimos una pedida de mano en Rockefeller Center, paseamos por Times Square e incluso estuvimos en la Metropolitan Opera escuchando Las bodas de Fígaro. Como siempre, os lo cuento en vídeo: