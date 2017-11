Fue una de las series del verano del año pasado y, tras largos meses de espera, Netflix nos trae la segunda temporada de Stranger Things. Los nuevos epìsodios se mantienen fieles a la esencia de la serie y amplían las referencias al cine de entretenimiento de los años 80. Sin olvidar los homenajes a los más conocidos blockbusters de Steven Spielberg, la segunda temporada esconde muchos más guiños a otros autores y títulos que despertarán la vena nostálgica de más de uno. Algo que, al fin y al cabo, es lo que esta serie ha querido hacer con sus espectadores. Nuevos personajes, más monstruos, el reencuentro entre viejos amigos y una abrumadora acumulación de referencias cinéfilas son los platos fuertes de esta segunda parte que, tras su último episodio, ya deja claro que tendrá tercera temporada.

Uno de los problemas a los que se enfrentaba la serie es que ni E. T., ni Los Goonies, dos películas de las que bebe sin disimulo, nunca tuvieron segunda parte. Aunque se intentó hacerlas, afortunadamente esos proyectos no llegaron a puerto jamás. Los hermanos Matt y Ross Duffer han sabido ofrecer una serie que sabrá despertar el lado nostálgico de todos aquellos que crecieron durante estos años y volver por unas horas a su adolescencia. En la segunda temporada de Stranger Things, retomamos la historia donde la dejamos hace un año. Al principio, uno no sabe exactamente qué le están contando, con buena parte de los personajes separados. A medida que avanzan los episodios, la trama va cogiendo cada vez más ritmo para garantizar que el momento del reencuentro entre Mike y Once sea uno de los más esperados. Ahí sigue Winona Ryder como musa y madre espiritual de la pandilla que, aunque su momento fueron los noventa, sirve igualmente como elemento nostálgico para los mismos que vivieron los ochenta. Los dos últimos episodios dan al espectador momentos de lo más palomiteros, una montaña rusa de acción frenética y emociones. La segunda temporada nos ha dejado una larga lista de referencias a las películas más recordadas de la época y otros elementos de la cultura popular. Hay muchos más, pero aquí viene una recopilación de algunos de los más destacados.

1) Thriller. A ritmo de Michael Jackson nos llegaron los primeros avances de la segunda temporada de Stranger Things. El tema no aparece en ninguno de los episodios pero el trailer supo situar la época en la que se ambientaban con la música de Thriller, la canción con la que los videoclips empezaron a tomarse en serio. Más de 4.000 millones de personas han visto el videoclip que dirigió John Landis para la caída estrella del pop en el inicio de los 80. El disco sigue siendo el más vendido de la historia de la música. Con estos referentes, estaba claro que los productores iban en serio y dispuestos a tirar la casa por la ventana.

2) Dragon's Lair: Los salones de máquinas recreativas eran templos del ocio para los adolescentes de los años 80. La serie nos cuenta cómo era ir a pasar la tarde jugando a las maquinitas, pero en esta escena rinde homenaje a un título pionero. Acostumbrados a unos gráficos muy pixelados, muchos se sorprendieron entonces con la aparición de un videojuego que era una película de dibujos animados, Dragon's Lair. Este videojuego contó con el talento de Don Bluth, animador de Disney que en los 90 se lo montó por su cuenta con títulos como Anastasia, Fievel y el nuevo mundo o En busca de valle encantado. El videojuego era una película de dibujos, en el que el jugador no controlaba totalmente al personaje. Había que pulsar un botón o mover el joystick en momentos determinados para poder superar los obstáculos a los que se enfrentaba el protagonista, un caballero medieval que trataba de rescatar a su princesa de las garras de un dragón. El videojuego se adelantó a su tiempo, pero chocó con el muro de las limitaciones informáticas de la época. No es la única recreativa en las que la pandilla prueba sus habilidades con el joystick. El otro videojuego es Dig Dug, en el que hay que ir cavando túneles y hacer explotar bombas para eliminar a todos los enemigos. El alias del jugador que le quita el récord a Dustin en el primer episodio es otro gran homenaje ochentero: Madmax, en alusión a la saga cinematográfica dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson.

3) Los Goonies: Esta película fue uno de los grandes referentes para la primera temporada de Stranger Things. En la segunda temporada, los homenajes van mucho más allá, al incluir en el reparto a uno de los actores de esta película. Se trata ni más ni menos que de Sean Astin era el actor que de niño encarnó al protagonista de Los Goonies y que en los 90 volvió al estrellato interpretando a Sam en El Señor de los Anillos. Los Goonies siguen estando muy presentes en la trama de Stranger Things cuando es el personaje de Astin quien descifra el significado del mapa y marca con la X el lugar donde se enconde el "tesoro".

4) Las locas peripecias de un señor mamá: Además de salones de recreativas en los 80, también existía una cosa llamada videoclubs donde la gente alquilaba películas. Lo normal en el fin de semana era pillarse un buen lote de títulos para tragárselos en plan marathón. Las cosas no han cambiado tanto, aunque los videoclubs hace mucho que pasaron a mejor vida. En Stranger Things, el personaje de Sean Astin se trae un lote de películas para ver en familia durante el finde. Entre los títulos que se lleva está Las locas peripecias de un señor mamá. Comedia protagonizada por Michael Keaton en la que interpretaba a un ingeniero en paro que asumía quedarse en casa cuidando de sus hijos, mientras que era su mujer la que salía a trabajar y llevar el pan a casa. ¿Alguien más tiene la sensación de que esta película puede haber envejecido fatal? En otras escenas de la temporada, las paradas de autobús muestran posters del estreno de Terminator y en alguna televisión emiten imágenes del trailer. Puestos a meter referencias de videoclub, ¿por qué los hermanos Duffer no han optado por esta última película en vez de por una comedia que casi nadie recuerda ya? La respuesta, más abajo.

5) Encuentros en la Tercera Fase: Las primeras pistas que nos llegan de que algo va a ir mal son esos repentinos saltos de Billy al Mundo del Revés, donde vuelve a enfrentarse con antiguas pesadillas. En uno de esos saltos sorpresa, Billy se encuentra un cielo iluminado por algo rojizo al abrir la puerta de su casa. El plano recuerda a Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg en el momento de la abducción del niño. Pero esa criatura arácnida gigante que aparece en el horizonte y que parece ser la reina de los demogorgon recuerda a las naves de La Guerra de los Mundos de H. G. Wells y que también Spielberg adaptó a la gran pantalla.

6) Cazafantamas: Las primeras promociones de la temporada ya nos mostraban a la pandilla vestida con los trajes de Los Cazafantasmas, la comedia paranormal que protagonizaron en la época Bill Murray, Dan Aykroyd y Sigourney Weaver. El disfraz que eligen para pasar la noche de Halloween es el de los famosos cazadores de espectros y en los créditos de uno de los episodios llega a sonar el pegadizo tema de Ray Parker Jr. Pero hay muchas más referencias ochenteras en esa noche de Halloween. Once pretende salir al pueblo para celebrar la fiesta oculta con una sábana (E. T.) como disfraz y sin que nadie la reconozca. Entre la fauna monstruosa nocturna de esta fiesta que hemos acabado adoptando como nuestra vemos las máscaras de Jason (Viernes 13) y de Leatherface (La Matanza de Texas).

7) Alien: A pesar de que el personaje salió del juego de rol Dragones y Mazmorras, el demogorgon ya recordaba al monstruo de Alien durante la primera temporada. Las similitudes se mantienen en la segunda pero se añaden características de otras criaturas de terror de la época. Cuando Dustin encuentra a la cría de uno de ellos en el cubo de la basura parece un bicho muy mono y entrañable. Aquellos que recuerden a los Gremlins saben que no puede salir nada bueno de la idea de quedarse esa mascota. Como un buen Alien, pronto vemos cómo va cambiando la piel a medida que crece y hasta descubre que devorar gatos es un placer. Las referencias a la saga del xenomorfo van más allá y alcanzan a la secuela que dirigiera James Cameron. Hay todo un ejército de bichos que garantizan algunas de las escenas más trepidantes de la temporada. Cuando cazan en manada, los demogorgon llegan a recordar a los velocirraptores de Jurasic Park. Por no hablar de esos planos en los que se nos muestra la cámara avanzando en vista subjetiva de las criaturas sacado directamente de Posesión Infernal de Sam Raimi.

8) El exorcista: El pobre Billy se pasó desaparecido y dado por muerto durante buena parte de la primera temporada. Nada más le faltaba que estar poseído por no sé qué cosa, como ahora le pasa. Unas secuencias que nos llevan a uno de los clásicos del cine moderno de terror, El exorcista. Es cierto que ésta es una película de los 70, pero marcó el estilo de cómo hacer cine de terror durante buena parte de la década siguiente. A Billy sólo le falta girar la cabeza 360º y soltar vómito verde, aunque también suelta una ceniza muy asquerosa.

9) El Basic: Fondo de pantalla negro con caracteres de color verde. Así eran muchos ordenadores de la época. La clásica apariencia de las computadoras que, como ya vimos en Halt and Catch Fire, ya empezaban a entrar en los domicilios. Commodore, Spectrum, Amstrad, los MSX... En aquellos días no se funcionaba a click de ratón, sino que al ordenador se le daban instrucciones mediante un idioma conocido como Basic. Así es como en una de los momentos climáticos de la temporada logran reabrir las puertas para escapar de laboratorio. El usuario de a pie hoy apenas sable usar el Basic, pero aún hoy se emplea como lenguaje de programación.

10) Las comedias de John Hughes: Los hermanos Duffer cuentan que cuando empezaron a escribir la segunda temporada de Stranger Things lo hicieron con una escena en mente, el momento del baile estudiantil. Esa fiesta en la que Mike y Once aprenden qué es bailar las canciones lentas. Es una escena con múltiples guiños al cine de John Hughes, uno de los reyes de la comedia adolescente de los años 80. Nada como una laca de la marca Farrah Fawcett para tener fijo el pelo y no despeinarse. El peinado de Dustin está inspirado en el del personaje de Duckie de La chica de rosa, película del citado director. Pero el de Nancy, la hermana adolescente de Mike, es el de Kelly Lebrock, sex symbol de esa década a pesar que sólo protagonizó dos películas: La mujer de rojo y La mujer explosiva. La segunda es... sí, lo habéis adivinado, de la factoría de Hughes. ¿Recordáis cuando más arriba hablábamos de la extraña selección de títulos de videoclub para pasar un fin de semana con una olvidada comedia de Michael Keaton? ¿Sabéis quién es el guionista de aquella cinta? Pues sí, ése. John Hughes. ¿Queda claro quién es otro de los inspiradores de esta segunda parte? Así que como colofón de la temporada no hay nada como escuchar el Every Breath you Take de The Police y ver cómo nuestros jóvenes protagonistas descubren el amor a ritmo de Sting, mientras una negra amenaza se cierne otra vez desde el subsuelo.

Los Duffer ya han avanzado que están trabajando en la tercera temporada y que sus intenciones no van por alargar la serie como un chicle interminable, sino que la historia podría llegar a su fin en la quinta temporada. Por lo pronto, ya se nos ha dejado caer que Once tiene otras hermanas con habilidades especiales como ella. La acción no se centrará en el pueblecito de Hawkins, sino que también visitaremos otras poblaciones y tendremos un salto en el tiempo, por lo que no sabemos si veremos otra época o seguirán los homenajes a los ochenta.