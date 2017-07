Durante sus dos primeros años, Fear the Walking Dead ha funcionado como un sucedáneo de su serie madre que ayudaba a calmar el mono de los fans mientras esperaban los nuevos capítulos de los chicos de Rick Grimes. Pero en la séptima temporada, la llegada de Negan a The Walking Dead ha sido una de las grandes decepciones del año y el que fuera uno de las grandes éxitos de la AMC ha pinchado. Por eso, nada podía más pereza que la tercera temporada del spin off de la popular serie de zombies. En cambio, ha sido una sorpresa encontrarse con un inicio trepidante que nos ha dado lo que le pedíamos a The Walking Dead y que ésta nos ha negado para centrarse en los sufrimientos existenciales de sus personajes. Vale que no tiene aún la calidad de la primera en sus buenos tiempos, pero esta vez parece los guionistas le han tomado las riendas a la bestia y saben hacia dónde se dirigen. Personajes que eran un lastre se marchan y otros que se quitaron de encima demasiado pronto vuelven. Mejor no dar nombres por no chafar nada a quien aún no haya visto los nuevos episodios.

Fear the Walking Dead sigue explorando nuevos escenarios del apocalipsis zombi. En las anteriores temporadas, hemos visto cómo se extendió la plaga, zombies por el mar, caminantes en México... y ahora nos encontramos con una historia de indios, como en los westerns de toda la vida. Nativos norteamericanos que quieren aprovechar la llegada del fin de la civilización para recuperar sus antiguas tierras. El problema es que ese suelo está ocupado por los miembros de una especie de secta paramilitar liderados por un carismático anciano llamado Jeremiah y sus dos hijos que durante los años 90 se afincaron allí convencidos de que llegaba el fin del mundo. Y ahí tenemos a Madison Clark y a su familia metidos en mitad de todo este embrollo e intentando buscar su lugar en el mundo. Todo ello sin olvidarnos de personajes que quedaron perdidos por ahí en algún momento de la segunda temporada y que van camino de ese reencuentro entre los que quedan del grupo original. Sin renunciar a profundizar en sus personajes, la serie nos ofrece también momentos de acción como sabía hacer su hermana mayor.

Kim Dickens sigue siendo la estrella principal del reparto como Madison Clark, en su papel de madre que puede convertirse en una fiera leona para proteger a los suyos. Pero lo que muchos de los seguidores de la serie esperan con mayor impaciencia es el despertar del personaje interpretado por Alycia Debnam-Carey, actriz que tiene legiones de seguidores por su anterior papel de Lexa en Los 100. Porque en el fondo lo que ese público busca es la transformación de esa ingenua adolescente que vimos en los primeros episodios en la venerada lider que era en la otra serie. Tanto de la actriz como de los guionistas prometen que la metamorfosis de Alicia llegará en esta nueva temporada. Pero su personaje no es el único en evolucionar. Su hermano Nick (Frank Dillane), ese yonki que siempre vestía con la misma ropa al inicio de la serie, parece que en México encontró la luz y ha sabido madurar y saber qué es eso de sentar la cabeza. En cambio, no ocurre lo mismo con Victor Strand (Colman Domingo). Prometía mucho al inicio de la serie, pero parece que aún no saben muy bien qué hacer con él. Aunque en el episodio dedicado a su personaje de esta temporada tiene muy buenos momentos, en el fondo samenos que Strand aún tiene potencial para mucho más. Puede que aún no haya dicho todo lo que tiene que decir.

En la serie de Rick Grimes, ha sido ahora cuando los protagonistas han empezado a conocer la existencia de otras ciudades y tener una perspectiva más grande de cómo es el mundo. Desde el inicio, parecen haber estado dando tumbos por los bosques de Atlanta y evitando contactos con otros grupos de humanos. En Fear the Walking Dead seguimos conociendo nuevas facetas de esa sociedad apocalíptica, como el papel de las bandas organizadas para hacerse con el control del agua para mantener su poder. Un mundo sin normas donde parece que los más fuertes son los que salen adelante. Hay quienes interpretan que el hecho de que la acción se sitúe en la frontera con México es una excusa perfecta para hacer paralelismos con las políticas inmigratorias de Donald Trump.

En estos ocho primeros episodios hemos tenido prólogos brillantes, como ese documental grabado en un vídeo puramente noventero donde se nos explican los principios del grupo fundado por Jeremiah; o ese anciano que intenta acabar con su vida en mitad de la noche al despertarse y comprobar que su esposa se ha convertido en un muerto viviente. La primera parte de la tercera temporada acabó hace un par de semanas y los ocho episodios restantes no llegarán hasta la primera semana de septiembre, terminando siete días antes del estreno de la octava temporada de The Walking Dead que nos contará la guerra contra Negan.

En la reciente Comic-Con de San Diego, la feria que se ha convertido en el escaparate para presentar cualquier novedad en la cultura popular y que pueda interesar a aquellos con corazón de friki, el creador de las dos series Robert Kirkman ha estado fantaseando con el momento en que llegue el cruce entre ambas. Dado que las dos transcurren en periodos temporales distintos, el ansiado crossover es algo un poco complicado. Pero Kirkman dejaba caer una pista de por dónde podrían ir los tiros. Fear the Walking llegará en su séptima temporada a los momentos que se están viendo ahora en la serie madre, así que, cuando llegue ese día, quizá nos podríamos encontrar con alguna que otra cara conocida. Por el momento, el spin off de los muertos vivientes ya ha sido renovado para un cuarto año. Así que, si los guionistas no se pierden y mantienen el rumbo podríamos llegar en el momento menos pensado a ese momento.