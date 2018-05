Mayo es una de las fechas clave en el año televisivo. Es cuando muchas de las series que están en antena van acabando sus temporadas y las cadenas ponen en marcha la maquinaria para la programación que emitirán después del verano. Toca sacar la guadaña y empezar a cortar lo que no funciona, así como ir repasando qué series terminarán. Los tiempos son limitados y para que una nueva serie llegue otra debe morir. De las cinco grandes cadenas 36 series han sido las canceladas, mientras que otras 33 serán nuevas. Todavía 74 quedan en antena. Entre las apuestas televisivas para el año que vienen siguen predominando las comedias, los reboots y regresos de series del pasado, así como las historias de interés humano. Ninguna de ellas es de superhéroes, pero no es porque el género esté de capa caída, es que se han renovado todas las que hay en antena.

ABC

El fichaje de Shonda Rimes por Netflix apenas se dejará sentir en los títulos que la Reina del Placer Culpable televisivo tiene en emisión en esta cadena. Las conspiraciones de Scandal se han terminado este año, pero sigue Cómo defender a un asesino con una quinta temporada y Anatomía de Grey, que a sus quince temporadas se suma un nuevo spin off (Station 19). Cambiando de género, Agentes de Shield seguirá otro año más y no sabemos si para terminar, pero parece claro que la sexta temporada llegará para verano de 2019 y para conectar con la saga vengadora de Infinity War. Parece que Modern Family llegará su final con una décima temporada que le dejaría la oportunidad de despedirse de sus seguidores de una manera digna. La cancelación de Inhumans estaba cantada casi desde los primeros episodios. Nos despedimos también de Sucesor Designado, que se deshinchó en una segunda temporada que se quedó con lo peor de la primera temporada y dejó de lado sus hallazgos de la anterior; asi como de Quantico, cuyas conspiraciones terroristas empezaron a dar síntomas de agotamiento el año pasado.

Renovadas: Agents of Shield (6 temporada); American Housewife (3 temporada); Anatomía de Grey (15 temporada); Black Ish (5 temporada); For the People (2 temporada); Fresh off the boat (5 temporada); Modern Family (10 temporada); The Goldbergs (5 y 6 temporada); The Good Doctor (2 temporada); Cómo defender a un asesino (5 temporada); Rosseanne (2 temporada); Speechless (3 temporada); Splitting up Togehter (2 temporada); Station 19 (2 temporada).

Canceladas o terminadas: Alex Inc. (1 temporada); The Crossing (1 temporada); Deception (1 temporada); Sucesor Designado (2 temporadas); Inhumanos (1 temporada); Kevin (probably) Saves the World (1 temporada); The Major (1 temporada); The Middle (9 temporadas); Once upon a Time (7 temporadas); Quantico (3 temporadas); Scandal (7 temporadas; Ten days in the valley (1 temporada).

Estrenos

The Rookie: El regreso de Nathan Fillion a una serie como protagonista tras el final de Castle. Desde hacía un par de años le habíamos visto en muchos cameos, desde Santa Clarita Diet a Una serie de catastróficas desdichas pasando por Modern Family. En esta nueva serie interpreta a un cuarentón que descubre su vocación de policía y empieza a trabajar como agente de la Ley en Los Ángeles. Una comedia donde los giros cómicos giran en torno a ser novato en un oficio como ése pese a ser una persona ya madura.

A million little things: Tras el éxito de This is us otras cadenas se suben al carro de este tipo de producciones de amigos que descubren cuáles son las cosas importantes de la vida. Historia de interés humano. La muerte de uno de los miembros del grupo lleva a sus amigos a valorar la amistad y las cosas que tienen a su alrededor y que son verdaderamente importantes. Indispensable la caja de pañuelos para los lagrimones.

The fix: Un famoso actor acusado de un asesinto sale absuelto en el juicio. La fiscal que llevó la acusación vive un giro en su carrera tras el proceso. ¿Suena un poco a lo de O. J. Simpson? Pues si así lo parece, no es casualidad, la guionista de la serie es Marcia Clark, la fiscal del famoso proceso a la estrella caída en desgracia, quien asegura que para concebirla se basó en su propia experiencia personal. En este caso hay posibilidad de revancha, ya que la protagonista se encuentra años después con otro asesinato en el que el sospechoso es el mismo actor.

Grand Hotel: Versión norteamericana de una serie española. Grand Hotel adapta la producción de Antena 3 protagonizada por Yoni González, Amaia Salamanca y Concha Velasco. Si bien la versión patria transcurría a principios de siglo XX en la ficticia localidad de Cantaloa en Santander, para la adaptación yanki saltamos a la actualidad y a la costa de Miami. Produce Eva Longoria y lo único que mantiene de la versión española es la historia de amor imposible de la hija de los dueños con un camarero.

Whiskey Cavalier: Procedimental de espías con toques de comedia romántica, en el que un sentimental agente del FBI (Scott Foley) y una de las agentes más duras de la CIA (Lauren Cohan) deberán formar equipo para salvar el mundo. Cohan era una de las protagonistas de The Walking Dead, donde interpreta a la viuda de nuestro llorado Glenn. El anuncio de esta nueva serie supuso que muchos dieran por hecho que abandonaba el set de los muertos vivientes. De hecho su compañero masculino viene de otra serie ya terminada, Scandal. Pero parece que la actriz compatibilizará los dos papeles.

The kids are alright: Comedia familiar ambientada en los años 70, protagonizada por una familia de origen irlandés y con ocho hijos. Su vida da un vuelco cuando uno de ellos abandona el seminario porque ya no quiere ser sacerdote y quiere dedicarse a salvar al mundo.

Single Parents: Un grupo de padres solteros que se ayuda entre sí para poder criar a sus respectivos hijos. La acción de la serie arranca con la incorporación de un nuevo miembro al grupo, que se ha centrado hasta ahora en la educacion de su única hija. Su dedicación a la paternidad ha sido tal que ha olvidado cómo era como persona. La nueva misión del grupo será ayudarle a recordar su identidad perdida.

Schooled: Spin off de The Goldberg's ambientado en un instituto durante la década de los 90. En ella se prometen muchos cameos de personajes de la serie original, que acaba de ser renovada para otras dos temporadas más por la cadena.

CBS

Casi todas las cancelaciones de serie de CBS son series que se estrenaron el año pasado, pero no podemos decir que le haya ido mal porque entre las nuevas series renovadas están Star Trek Discovery, The Good Fight y el spin off de The Big Bang Theory, Young Sheldon. Llevamos tanto tiempo oyendo cosas sobre la posible cancelación de Elementary (la nueva versión de Sherlock Holmes protagonizada por Johnny Lee Miller y Lucy Liu) que me ha sorprendido que este año esos rumores ni se hayan escuchado y haya sido renovada directamente para una séptima temporada, sin coletillas de si será o no la última. Todos los procedimentales policiacos como la saga NCIS o Hawaii 5.0 también continuarán en antena.

Renovadas: The Big Bang Theory (12 temporada); Blue Boods (8 temporada), Bull (3 temporada); Elementary (7 temporada); Hawaii 5.0 (9 temporada); Instinct (2 temporada); Life in Pieces (4 temporada); MacGyver (3 temporada); Madam Secretary (5 temporada); Man with a Plan (3 temporada); Mentes Criminales (14 temporada); Mom (6 temporada), NCIS (16 temporada); NCIS Los Angeles (10 temporada); NCIS Nueva Orleans (5 temporada); No Activity (2 temporada); Salvation (2 temporada); Seal Team (2 temporada); Star Trek Discovery (2 temporada); Swat (2 temporada); The Good Fiight (3 temporada); Young Sheldon (2 temporada).

Canceladas o terminadas: 9JKL (una temporada); Kevin can Wait (2 temporadas); Living Biblically (una temporada); Me, Myself and I (1 temporada); Scorpion (4 temporadas); Superior Donuts (dos temporadas); Wisdom of the Crowd (1 temporada); Zoo (tres temporadas).

Estrenos

Magnum P. I.: Otra serie clásica de los 80 que vuelve con una nueva versión. Tom Selleck y su mostacho será reemplazado para la versión de su personaje en el siglo XXI por un actor latino y bien afeitado (Jay Hernández). En esta nueva serie, Magnum es un excombatiente de la guerra de Afganistán que empieza a trabajar como detective privado en Miami al reincorporarse a la vida civil.

FBI: Un nuevo procedimental policiaco que tiene detrás a algunos de los responsables de la serie Ley y Orden. Agentes de élite del FBI encargados de la investigación de complicados casos de terrorismo internacional, tramas de crimen organizado y labores de contrainteligencia. La serie se emite en Estados Unidos el mismo día que dos de las que forman parte de la franquicia NCIS, así que perfectamente podría bautizarse como NCIS New York.

The Red Line: Un médico de color es disparado accidentalmente por un policía blanco en Chicago. La serie explora el cómo ha afectado esta tragedia y cómo afrontan el duelo tres familias totalmente diferentes entre sí y sin ninguna relación entre ellas más que el trágico suceso. Muy conectada a los episodios de violencia policial que convulsionaron al país hace una par de años y que aún siguen teniendo huella.

God Friended Me: ¿Qué le pasaría a un ateo si el mismísimo Dios le mandara una solicitud de amistad por Facebook? Es lo que le ocurre al protagonista de esta serie que en un principio cree que todo forma parte de una elaborada broma. Su nuevo amigo virtual le va sugiriendo nuevas amistades que casualmente son personas que necesitan ayuda, así que aquel que quiera ver cuál es el plan divino tendrá que ver la serie.

The Neighborhood: Serie sobre el contraste entre la vista en la costa Este de los Estados Unidos y el Medio Oeste. Los Johnson abandonan su comunidad rural en el medio oeste, donde hay gran amabilidad y cordialidad entre los vecinos para irse a vivir a Los Ángeles. La serie juega con los equívocos y el contraste en cómo es el día a día entre ambas zonas.

Happy Together: Un matrimonio de treinteañeros que dejó atrás hace unos años su alocada juventud, deberá acoger a una joven estrella del pop en su casa. La llegada del cantante les hará redescubrir su lado más juvenil y cool de ellos mismos. Uno de los protagonistas es el hijo de Damon Wayans, con su mismo nombre aunque con la coletilla de junior detrás y a quien homos visto en The New Girl y Happy Endings.

Murphy Brown: Otra serie del pasado que vuelve, pero esta vez no es un reboot. Veinte años después del final de la serie, Candice Bergen retoma su papel de presentadora de un informativo televisivo en esta comedia clásica de los años 90. La serie estará ligada a los temas de actualidad del momento, por lo que hay un motivo para que esta periodista vuelva a ponerse delante de las cámaras: Donald Trump.

Fam: La comedia se centra en una joven que ya tiene planificada su vida con su prometido y se dispone a disfrutar de su matrimonio, cuando se le presenta en casa su hermana de 16 años, alocada y fuera de control, a la que constantemente deberá ir poniendo firme para que no se desmande.

Fox

La cadena aún guarda mutismo sobre las posibles continuaciones de tres de sus series más emblemáticas; Prison Break, Expediente X y 24. Algunos las dan por finiquitadas, otros no descartan que vuelvan. Yo no descartaría que lo hicieran pero dudo mucho que vaya a ser el año que viene. Fox ha indignado a su audiencia tras la cancelación de Lucifer, cuyos seguidores ya se están moviendo para que la serie sea rescatada por otra cadena, así como por El último hombre en la Tierra, cuya cuarta temporada terminaba con un cliffhanger que parece que jamás será resuelto. Tampoco tenemos nuevas temporadas de El exorcista, que empezó bien pero aún tengo pendiente la segunda temporada. Los rumores apuntan a que Gotham podría tener su última temporada el año que viene, adaptando el cómic Tierra de Nadie, saga en la que la ciudad quedó devastada por un terremoto. Los Simpsons se preparan para celebrar su 30 aniversio y de momento no parece que nadie vaya a cerrar el chiringuito. Las quinielas apuntaban a que la versión televisiva de Arma Letal iba a ser fulminada ante los planes de Fox de despedir a uno de sus protagonistas, el actor Clayne Crawford, por su mal comportamiento en los rodajes. La serie tendrá tercera temporada con Seann William Scott en el papel de Martin Riggs.

Renovadas: 9-1-1 (dos temporada); Arma Letal (3 temporada); Bob’s Burgers (9 temporada); Empire (5 temporada); Gotham (5 temporada); Los Simpsons (30 temporada); Padre de Familia (17 temporada); Star (3 temporada); The Orville (2 temporada); The Resident (2 temporada); The Gifted (2 temporada);

Canceladas o acabadas: The Exorcist (2 temporadas); El último hombre en la Tierra (4 temporadas); Lucifer (tres temporadas); The Mick (dos temporadas) The New Girl (7 temporadas).

Estrenos

Rel: Lil Rel Howery hace un papel con tintes autobiográficos, en el que interpreta a Howery, un hombre hecho a sí mismo cuya filosofía es que si crees en ti mismo, nada malo te puede pasar. Sin embargo, toda su vida se viene abajo cuando su esposa le deja por su barbero y tiene que rehacer su vida ejerciendo de padre desde la distancia.

The Cool Kids: Comedia ambientada en un asilo de ancianos, con parte del equipo creativo de Always it's Sunny in California. La idea es hacer una comedia de instituto pero cambiándola por el geriátrico. Los protagonistas quieren divertirse como sea, conscientes de que su vida se aproxima ya al ocaso.

The Passage: Una serie con tintes apocalípticos ambientada en un laboratorio donde experimentan con todo tipo de virus. La historia se centra en un experimento en busca de un novedoso patógeno que puede curar todas las enfermedades del mundo o por el contrario suponer el fin de la humanidad. Una niña de 10 años tiene en su sangre el secreto de ese codiciado producto y un agente del FBI deberá protegerla y alejarla de cualquier peligro, por lo que acabará siendo un padre adoptivo para ella. Adapta una trilogía de novelas de Justin Cronin.

Proven Innocent: Una de abogados. Los protagonistas forman parte de un despacho que se dedica a la defensa de personas que fueron condenadas a pesar de ser inocentes. La protagonista ya sufrió en el pasado una acusación de un delito por el que luego resultó ser inocente, por eso tiene una implicación en sus casos que va mucho más allá de lo profesional. Esa entrega y su carácter le granjeará numerosos enemigos.

Last Man Standing: Bueno, no es un reboot, ni un estreno. Es la continuación de una serie que fue cancelada el año pasado por la ABC. La Fox repesca esta comedia familiar protagonizada por Tim Allen que continúa en la nueva cadena como si no hubiera pasado nada y nunca se hubiera ido. Como decía Fray Luis de León, "Decíamos ayer..."

NBC

El boom que supuso el estreno de This is Us hace un par de años ha supuesto que sea la serie a copiar por todas las cadenas, con esos dramas de interés humano que siempre han interesado tanto en la televisión. Su renovación era un hecho, así como el de The Good Place otro éxito que fue creada a la vez que ésta y que sigue reinventándose episodio tras episodio. Todas las series de la franquicia Chicago se mantienen, así como Blindspot y The Black List, mientras que la tramas de policías corruptos de Shades of blue (Jennifer Lopez) parece que ya no van a continuar y se les pone punto y final. El retorno de Will and Grace ha gustado tanto a la cadena que la ha renovado de golpe por otros dos años. Otra de las sorpresas es la aparición en la parrilla de la comedia Brooklyn Nine Nine que hasta el año pasado era de Fox y ahora vive una nueva oportunidad en otro canal.

Renovadas: AP Bio (2 temporada); Blindspot (5 temporada); Brooklyn nine nine (6 temporada); Chicago Fire (7 temporada); Chicago Med (4 temporada); Chicago PD (6 temporada); Good Girls (2 temporada); Ley y Orden UVE (20 temporada);Midnight Texas (2 temporada); Superstore (4 temporada); The Blacklist (6 temporada); The good Place (3 temporada); This is Us (3 temporada); Trial and Error (2 temporada); Will and Grace (10 y 11 temporadas).

Canceladas o terminadas: The Brave (1 temporada); Great News (dos temporadas); The Night Shift (4 temporadas); Rise (1 temporada); Shades of Blue (3 temporadas) y Taken (dos temporadas).

Estrenos

Manifest: El argumento parece un cruce entre Lost y Les Revenants y el tiempo durá si es una de esas series que te enganchan hasta el final o empiezan a desinflarse a los pocos episodios. Los pasajeros del vuelo 828, tras un trayecto lleno de turbulencias, descubren a su llegada que han estado desaparecidos del mundo durante cinco años. Para ellos no ha pasado el tiempo. Los reaparecidos deberán ir adaptándose al hecho de sus seres queridos ya les había dado por muertos. Produce Robert Zemeckis.

New Amsterdam: Drama médico ambientado en el hospital de Belleuve, uno de los centros médicos más antiguos de Estados Unidos, y que vive días de decadencia agobiado por los recortes de personal y los problemas de financiación. La serie arranca con la llegada de un nuevo director médico que trata de devolver al centro los días de esplendor del pasado. La frase promocianal es que el único hospital capaz de hacer frente al mismo tiempo a crisis como tratar a un paciente de ébola, al presidente de los Estados y a los prisionerios del centro penitenciario de Rikers. Se trata de una de las grandes apuestas de la cadena para el año que viene.

The enemy within: Poco habíamos visto a Jennifer Carpenter tras el final de Dexter y aquí la tenemos de protagonista. La actriz encarna a una exagente de la CIA que en el pasado fue uno de sus más brtillantes efectivos y hoy está encarcelada por traición. La enemiga público número uno tendrá que colaborar con un agente del FBI para dar caza a un escurridizo enemigo. ¿No recuerda a Michel Bumhan de Star Trek Discovery?

The InBetween: Nueva serie con una medium de protagonista. Una mujer dotada con la capacidad para hablar con los muertos, un don que odia pero que utiliza para ayudar a las autoridades a resolver complicadas investigaciones policiales. De esta manera, podrá hacer frente a sus demonios internos.

The Village: Otra serie bajo el síndrome This is Us. Los vecvinos de un edificio de Brooklyn han desarrollado fuertes lazos de amistad entre ellos hasta formar una gran familia, en la que todos se ayudan unos a otros en sus necesidades diarias. Una madre soltera, un veterano de las guerras en Oriente Medio, una inmigrante que está a punto de ser deportada son los protagonistas de este nuevo drama urbano.

I Feel Bad: La protagonista proyecta hacia el exterior una imagen de perfección: la mejor madre, la jefa perfecta, la esposa intachable. Una fachada que esconde debilidades o inseguridades y la hace sentir mal cuando tiene fantasías con otro hombre, hace que no conoce a sus hijos cuando se portan mal o usa a sus empleados para resolver problemas que son personales y no tienen nada que ver con el trabajo. Produce Amy Poehler, una de las protagonistas de Parks and Recreation.

Abby's: Esto no es un gastrobar, ni uno de esos lujosos locales. El bar de Abby es el más barato y está en el patio de la casa de su protagonista. Es un local ilegal, donde se venden las bebidas más baratas de San Diego, tienen a la mejor camarera para escuchar las penas y se ha formado un microcosmos donde las normas se van creando día a día y los clientes forman una comunidad muy unida. Otra comedia creada por otro de los productores de Parks and recreation.

The CW

El canal The CW juega en terreno seguro para su próxima temporada. Renovación de casi todas sus series, pocas cancelaciones y en cuanto a los estrenos hay reboots o spin offs. Todas sus series de superhéroes de DC han sido renovadas, mientras que el spin off de Crónicas Vampíricas (The Originals) termina para dar paso a otra nueva serie, Legacies. La difusión internacional de la nueva Dinastía a través de Netflix ha motivado su renovación, a pesar de que los índices de audiencia han sido más bien flojos. De quién sí parece que nos despedimos es de Crazy ExGirlfriend, la comedia musical ha sido renovada para una cuarta y última temporada, según un tweet de su protagonista, Rachel Bloom.

Renovadas: Los 100 (6 temporada); Arrow (7 temporada) ; Black Lightning (2 temporada); Crazy Exgirlfriend (4 temporada); Dinasty (2 temporada); The Flash (5 temporada); iZombie (5 temporada); Jane the Virgin (5 temporada); Legends of Tomorrow (4 temporada); Riverdale (3 temporada); Supergirl;(4 temporada); Supernatural (14 temporada).

Canceladas o terminadas: Life sentence (1 temporada); The Originals (5 temporadas); Valor (1 temporada).

Estrenos

Embrujadas: Nueva versión de la serie emitida entre 1998 y 2006 con un nuevo reparto. Las hermanas protagonistas descubren que son brujas tras la muerte de su madre en un accidente de tráfico y contarán con la ayuda de responsable de la universidad en la que estudia una de ellas para guiarlas en el uso de sus recién descubiertos poderes mágicos.

All American: Greg Berlanti, productor de alguna de las series de superhéores de la cadena, se pasa aquí al campo del deporte estudiantil. Una joven promesa del fútbol americano procedente de un barrio pobre de Los Ángeles llamada la atención del entrenador de un equipo de Berverly Hills. El contraste entre la vida del protagonista en los suburbios y su carrera en las zonas de ricos servirán para allanar el conflicto. Con ésta, el productor tiene la friolera cifra de catorce series en antena simultáneamente.

Legacies: Tras Crónicas Vampíricas y The Originals, llega la tercera serie de la saga. En ella nos contará el aprendizaje en el mundo de lo sobrenatural de una nueva generación de personajes. La protagonista es la hija adolescente de Klaus en su nueva vida en un instituto donde vampiros, brujas y hombres lobo aprenden a dominar sus habilidades y decidir si pertenecen al lado de la luz o al lado oscuro.

In the Dark: Una joven ciega que vive todo el día de juerga y liándose con desconocidas se enfrenta al misterio de la desaparición de su mejor y único amigo, un adolescente que vende drogas en la calle. La protagonista cree haber encontrado su cadáver una noche al volver a su casa, pero al día siguiente ha desaparecido sin dejar rastro, así que decide investigar qué le ha pasado.

Roswell, New Mexico: Reboot de otra serie emitida entre 1999 y el 2002 que trataba sobre el tema de los alienígenas. En esta nueva versión se nos promete un enfoque más social, con metáforas sobre la situación en la que viven alienígenas infiltrados desde hace años en la sociedad americana, simulando ser humanos. La intención es hacer paralelismos entre éstos y la política de inmigración de Donald Trump.