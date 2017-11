Volvieron Twin Peaks, Las Chicas de Gilmore, Expediente X y hasta Prison Break y MacGyver. Por eso ya tardaba en regresar a la televisión un icono de la ciencia ficción como Star Trek. Doce años ha estado en barbecho televisivo y ahora una nueva nave de la Federación vuelve a surcar la galaxia. Es la sexta serie de la franquicia cuyos derechos en exclusiva para España son de Netflix y que se ofrece semana a semana de manera simultánea en todo el mundo. La primera parte de la temporada de debut de Star Trek Discovery llega a su fin este lunes 13 de noviembre tras haber dejado el escenario preparado para la gran confrontación con los klingon. Después tendremos un parón de dos meses hasta que en enero se emita el resto de la temporada. La serie se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma y ya está renovada con una segunda entrega para el año que viene. No ha faltado la polémica entre algunos de los fans de toda la vida que creen que esta serie no tiene nada que ver con la que adoraron en su día y entre quienes dan la bienvenida a la llegada de aire fresco a la franquicia. Hoy en el blog, analizamos las diferencias entre Star Trek Discovery y el resto de series de la saga galáctica.

Una de las cosas que deben saber aquellos que nunca han visto nada trekie es que la trama se sitúa diez años antes que la serie original, por lo que es una buena puerta por la que entrar en ese universo. La nueva serie de televisión trata de hacer lo mismo que ya logró en 2009 J. J. Abrams en el cine con las películas de la saga. Se trata de una puesta al día para atraer a nuevos públicos y en la que no se ha escatimado en medios, ya que la producción está de lo más cuidada. El proyecto inicialmente estaba en manos de Brian Fuller y Alex Kurtzman, pero el primero tuvo que desmarcarse debido a que se ha embarcado en demasiadas producciones. Fuller dejó los cimientos fijados y marcó las pautas a seguir y es de esperar que en un futuro vuelva a embarcarse en el ella. A diferencia de otras series trekies, Discovery se intenta alejar de la fórmula de la aventura de la semana y ofrece una trama continua cuyo eje es la guerra contra el Imperio Klingon, los que habían sido los malos de la serie clásica. Pero de eso hablaremos más adelante.

La protagonista es Michael Burnham, interpretada por Sonequa Martin-Green tras su salida de The Walking Dead. Burnham es una humana criada por los vulcanos, por lo que vive en el conflicto entre guiar sus decisiones por la lógica y las pasiones de su naturaleza. No es la primera vez que un personaje femenino protagoniza la serie. En Star Trek Voyager, al frente del reparto ya teníamos a Kate Mulgrew (Orange is the New Black) como la capitana Janeway, que trataba de regresar a casa con su tripulación a salvo después de que hubieran terminado por un accidente al otro lado del Universo. Lo que sí es nuevo en Discovery es que, por primera vez, el protagonista de la serie no es el capitán de la nave. Michael Burnham era una prometedora oficial de la Flota Estelar al servicio de la capitana Han Bo (Michelle Yeoh) que ha caído en desgracia y que recibe una nueva oportunidad a bordo de la Discovery. Su personaje entra de lleno dentro de la continuidad trekie al saberse que su padre adoptivo es un tal Sarek. Quizá a los recién llegados el nombre no les suene de nada, pero Sarek es el padre de Spock en la serie original. Esto convierte a Burnham en la hermanastra del vulcaniano de orejas puntiagudas más conocido de la galaxia, aunque hasta jamás hubiéramos oído hablar de ella. El peso de la trama ha estado centrado en los primeros episodios en el personaje de Michael Burham y poco a poco hemos ido conociendo al resto del reparto.

Jason Isaacs encarna al capitán Gabriel Lorca, en un papel que está muy alejado de los tradicionales personajes que han estado al frente de las naves de la franquicia galáctica. Lorca no es el clásico lider carismático y heroico al que estamos acostumbrados. Su personaje es más oscuro. Vive permanentemente encerrado en sus aposentos, sin apenas contacto con la tripulación, y le molesta la luz a causa de una lesión de guerra. Pero todo indica que sus verdaderas lesiones están dentro de su alma y que algo le atormenta. Es un líder duro para tiempos duros y su forma de pensar está muy alejado de los cánones de la Flota Estelar, haciendo suyo el dicho de que el fin justifica los medios. Quizá porque conoce al enemigo que tiene delante.

Otro de los papeles destacados es el del teniente Paul Stamets, oficial científico de la nave, que ha dado que hablar tanto por motivos propios de la serie. como por causas totalmente ajenas a ella. El actor que lo interpreta es Anthony Rapp, el mismo que ha volatilizado la carrera de Kevin Spacey y puesto en el precipicio la continuidad de House of Cards, tras denunciar que éste trató de abusar de él tiempo atrás en una fiesta cuando tenía 14 años de edad. Stamets es el primer personaje abiertamente gay de la saga galáctica. Y esto se presenta de manera no forzada. De hecho, en su primera aparición ni siquiera se dice nada de su orientación sexual y es algo que se refleja un par de episodios después de forma totalmente natural. Del mismo modo que en los años 60 se presentaba a personas de raza negra o asiática en el puente de la Enterprise, mientras los Estados Unidos estaban inmersos en disturbios raciales.

Doug Jones, habitual en la filmografía de Guillermo del Toro para encarnar personajes de monstruos, interpreta aquí al alienígena de la nave, que ostenta además el cargo de primer oficial. Se trata del teniente Saru, perteneciente a nueva especie alienígena en la serie, los keplian, y que mantiene un constante enfrentamiento y rivalidad con Burnham con quien ya coincidió en su destino anterior a su caída en desgracia.

Decíamos más arriba que los malos vuelven a ser los klingon quienes eran los acérrimos enemigos de la Flota Estelar en la serie clásica, a pesar que sólo aparecieron en unos pocos episodios. Después en las películas consolidaron su papel. En aquellos viejos episodios no había nada que les identificara como alienígenas y tenían un aspecto más parecido al de los guerreros mongoles de Gengis Kan. Fue en el salto a la gran pantalla, donde los klingon adquirieron esa característica frente con crestas óseas con las que siempre se les ha reflejado. Aunque muchos fantasearon con las causas de esta alteración, el motivo real del cambio físico fue de presupuesto. En las películas se pudo contar con más medios que los limitados fondos de la televisión de entonces. En la nueva serie, tenemos un nuevo aspecto para los klingon que ha levantado cierta polémica por volver a romper la imagen de esta raza. La nueva apariencia de los klingon ya se dejó ver en la segunda película de la saga dirigida por J .J. Abrams, Star Trek En la Oscuridad.

Mucho se ha bromeado con la oportunidad de aprender este idioma en algún que otro episodio de The Big Bang Theory. Pues bien, los más frikis van a poder hacerlo, ya que Netflix ofrece al espectador la posibilidad de verla subtitulada al klingon. Toma frikada.

Los klingon habían dejado de ser los malos tras la sexta película de Star Trek, donde la especie guerrera firmó la paz con la Federación. En el fondo, detrás de todo había una analogía del enfrentamiento de la URSS con los Estados Unidos durante la Guerra Fría. No es casualidad que mientras humanos y klingon firmaran la paz en la ficción, en la realidad Gorbachov implantaba la perestroika y acababan años de enfrentamientos entre las dos grandes potencias. Los klingon pasaron a integrarse y se convirtieron en esos guerreros algo brutotes y pendencieros, con un ferreo sentido del honor. De hecho, ha habido klingon a bordo de naves de la Federación. En La Nueva Generación tuvimos a Worf (Michael Dorn) que luego repitió papel en Espacio Profundo 9. En Voyager contamos con B'Elanna Torres (Roxann Dawson), klingon, mujer y con ecos latinos, en un triple ejercicio de diversidad. La quinta serie Enterprise, estaba ambientada cien años antes que la serie original. La paz con los klingon aún no existía aunque en la serie nos contaban los primeros encontronazos con los klingon. Eran unos tipos algo ariscos, pero aún no eran el enemigo. En un episodio nos llegaron a contar que la diferencia entre klingon con cresta y sin ella obedeció a una manipulación genética.

En Star Trek Discovery, los klingon vuelven a ser a los malos. Un enemigo brutal y despiadado que ve en los principios pacifistas de la Federación como un síntoma de debilidad. Todas las tribus se han unido y están dispuestos a dar una guerra sin cuartel. Éste es el resumen de lo que se nos han contado en estos primeros episodios y donde todo ha quedado dispuesto para el primer gran enfrentamiento de la Discovery con la brutal raza guerrera. Si hasta los ochenta los klingon eran una metáfora de la guerra fría, no hay que pensar demasiado para ver a quién representan ahora. Sus cruentos métodos de guerra colocan en ocasiones a los protagonistas en el dilema de traicionar a sus principios para poder conseguir la victoria.

La serie tiene guiños a otros títulos de la saga dirigidos al fan de toda la vida. Además de las apariciones de Sarek, contamos con otro personaje de la serie clásica, Harry Mudd. Éste se presentó en dos episodios de la primera Star Trek y llegó a aparecer también en otro capítulo de la versión animada. Era un pícaro delincuente cuyas tretas siempre ponían en apuros a la tripulación de la Enterprise cada vez que cruzaban sus caminos. Aquí lo vemos como un traidor a su especie y aliado de los klingon, que guarda un profundo rencor a la Federación. Otro guiño lo tenemos en el despacho del capitán Lorca, que tiene como mascota a un tribble. Los tribbles son una entrañables criaturas de peluche que aparecieron en la serie original y que se convirtieron en un problema por su tendencia a reproducirse sin control.

El lunes nos despediremos de la Discovery durante un par de meses, pero hay varias opciones para superar el mono. La cuarta temporada de Black Mirror, cuyo estreno está previsto a final de año, tendrá un episodio de homenaje a la franquicia galáctica, de la que vemos una imagen en la foto que acompaña a estas líneas. También en la Fox, se ha estrenado al otro lado del charco The Orville, serie de Seth MacFarlane (Padre de Familia) que parodia desde el cariño de un fan el universo Star Trek. Sin embargo, las críticas que está recibiendo no han sido demasiado buenas. Así que siempre queda la opción de repasar la franquicia al completo en Netflix, que tiene on line todas las series trekies. Larga vida y prosperidad.