No hay fotógrafo de streetstyle que se les resista, calentado cámaras esperan ansiosos la llegada de las nuevas musas, y algunas de siempre que mantiene su puesto, a las puertas de los recintos de las semanas de las moda, y ahí están ellas, que van apareciendo con su goteo habitual una tras de otra, para no hacerse sombra, con su mejor sonrisa y un look más que estudiado para las grandes citas. Ellas lo saben, lo que decidan ponerse ese día servirá de inspiración para el resto del común de los mortales, lo que ocurra en el interior del desfile y la colección del diseñador de turno ¡Eso es lo de menos!

¿Pero quiénes son las más esperadas? La lista es más o menos larga, son muchas las chicas con estilo en la industria de la moda, estilistas, editoras, ayudantes de editoras, asistentes de dirección de revistas o las propias directoras…pero vamos a centrarnos con unas cuantas de estas musas y tomar nota de sus trucos estilo ¡Empezamos!

1. Jeanette Madsen, la editora de moda de Costume Magazine en Dinamarca, es la reina de la mezcla de colores, sus combinaciones colorblock nos dejan embobadas y su maestría juntando en el mismo look varios tonos candy son de nota , y siempre en looks cómodos sin renunciar al estilo. Las jerséis y pantalones oversize son su gran baza, además de la superposición de prendas como los long dress de estampado floral sobre jeans ¡Bravo!

2. Aimee Song, esta bloguera y youtuber de rasgos asiáticos arriesga con el color y los estampados, gran defensora de la filosofía “happy clothing” y del “todo es posible en moda” consigue looks frescos que nos enamoran. Siempre elegante aunque vista un impecable traje morado con sneakers, sabe manejar a la perfección los accesorios y zapatos que convierte en el foco de atención de todos sus outfits.

3. Jo Ellison, la editora de moda de Financial Times apuesta por la comodidad y looks working girl sobre todas las cosas. La reconocerás por llevar implacables chaquetas con jeans o pantalones de corte clásico. En cuanto al calzado, plano y sin complicaciones es otra de sus señas, botines y deportivas rematan unos looks muy llevaderos y altamente copiables para nuestro día a día.

4. Giorgia Tordini, diseñadora y co-fundadora de la firma Attico, se ha convertido en una imprescindible en las fashion weeks más importantes. Su estilo es sofisticado, que refuerza con grandes accesorios y tacones infinitos a los que no renuncia por nada del mundo. Es una gran entendida en mezclar prendas masculinas y femeninas dentro de una gama de colores muy clásica en la que de vez en cuando hace aparición un muy acertado animalprint.

5. Maria Bernad, esta estilista española posee esa gracia innata para combinar lo nuevo con lo viejo, el uso magistral de sus prendas y accesorios vintage mezcladas con las tendencias del momento la hacen propietaria de una legión de numerosas y fieles seguidoras ¡Y no es para menos! El suyo es un estilo de elegancia a la francesa, otro rollo, muy alejado de lo que estamos acostumbrados y ¡Nos encanta!

6. Olivia Palermo despide nuestra lista, y no podía ser de otra, y es que esta chica es la prueba viviente de la famosa frase de Coco Chanel “la moda pasa. Solo el estilo permanece”, y eso a ella le sobra, por esa razón sigue siendo la más buscada por los objetivos, las más esperada y fotografiada. OP hace lo que quiere con la ropa, y es que no es la ropa, es ella, las prendas se rinden a su encantadora sonrisa, todo queda elegante sobre su menuda figura, y es que OP nos encanta, y nos seguirá encantando por los siglos de los siglos…

Fotos Vicente Llorca

instagram @palomamobaile

Vía Pinterest