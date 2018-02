¿Qué hay de nuevo en colores? ¿Qué color combina con qué otro? ¿Se lleva? ¿no se lleva? ¿quedará bien? ¿meteré la pata? Dudas y más dudas nos asaltan a la hora de mezclar colores en la decoración de nuestra casa, y es en estos momentos tan cruciales de nuestra vida cuando hay que pararse y pensarse las cosas, pero si estás decidid@, y te van las mezclas explosivas, vamos a dejarnos seducir por el romance en el que se encuentran inmersas 6 parejas perfectas de color, que para algo San Valentín, está a la vuelta de la esquina.

Verde y Amarillo, no te asustes, la naturaleza es sabia, si decides pasar un día de campo, veras que este combo está por todas partes ¿por qué no un sofá de terciopelo verde con cojines en amarillo? o ¿una alfombra verde sobre la que posan unas luminosas y alegres sillas amarillas? Y es que el amarillo y el verde se llevan, pero sobre todo, se llevan en el mismo ambiente.

Naranja y Azul Marino, reconozco que no soy muy de naranjas, pero sí del azul marino, y no se me ocurre mejor manera que aportar luz y chispa a este color algo oscuro que con una buena dosis de naranja ¡Haz la prueba!

De Rosa y Oro, y sí, está demostrado, todos los estudios realizados confirman que el rosa es el color más cursi del universo, pero lo veneramos, y por eso las tendencias deco han querido arroparlo de objetos y accesorios en oro dando un paso más allá hacia el romanticismo más absoluto.

Negro más gris o lo que es lo mismo, la pareja nórdica perfecta, ideal para los que huyen de las estridencias y aman el efecto “orden visual”, sencillo a priori pero nada más lejos, ya que requiere de cierta osadía para huir del exceso de oscuridad y aburrimiento ¿Lo probamos?

Violeta y lila, ya hablamos por aquí del ultraviolet y sus primeros brotes, este color rescatado del pasado será protagonista en 2018 y para conjugarlo nada menos que nos sugieren a su hermano menor, el lila, y como resultado de la suma de ambos, y el hecho de jugar con sus declinaciones, dan como resultado unos ambientes delicados y sublimes.

Blanco y Denim, o el nuevo flechazo, y es que el tejido vaquero no solo soluciona fácilmente nuestros estilismos de diario, sino que puede hacer mucho por la decoración de nuestra casa, si tu rollo son los ambientes más bien blancos, y conozco a seguidores de este “no color” absolutamente obsesionados, abre la puerta al denim y deja caer algún que otro cojín o tapicería con este fondo de armario y renueva fácilmente el look de tu casa.

