Ya lo dijo aquel, no busques fuera de casa lo que ya tienes dentro, y es que estamos deseando que llegue un puente o alguna fiesta para salir corriendo de nuestro dulce hogar en busca de destinos relajantes y paradisíacos para encontrarnos a nosotros mismos y la paz interior perdida con las prisas del día a día.

Por lo que hoy os propongo que además de cambiar de estación, hagamos algunos cambios en casa para crear ese oasis que nos haga felices y nos renueve por dentro, cada vez que abramos la puerta, como el famoso yogurt.

Así que empecemos por lo más difícil y es la decisión de tirar cosas, esto es lo que más cuesta, siempre creemos que aunque no utilicemos algo quizá ese “algo” pueda salvarnos la vida en algún momento, pero ya os digo yo que no, y que solo está ocupando un lugar privilegiado en nuestro hogar. Tirar cosas sin uso libera, renueva energías y hace que fluyan adecuadamente ¡Así que tira!

Y ahora vamos a lo obvio, pero que muchas veces se nos pasa, y es el de elegir a partir de ya colores relajantes para nuestra morada, de esos suaves y calmantes, para ello son apropiados, como no, la paleta de blancos y arenas, pero también los verdes y azules nos pueden ayudar a entrar en trance. Esto unido a una iluminación cálida y asientos híper cómodos y de casa ya no nos mueve nadie.

Mejora una cosa a la semana en casa, este es otro de los trucos, o al mes, que no es cuestión de agobiarnos, pero no está mal pensado, esta idea está sacada del libro “El paraíso en tu casa” de Diana Quan y me encanta, una maceta aquí, un cuadro allá, poquito a poco y sin prisas. Echa un vistazo a tu alrededor y ve cambiado cositas ¡Haz una lista y empieza, que atrae el buen rollo!

Y hablando de plantas ponlas de romero que purifican el aire y suben el animo, al igual que el áloe que se lleva las malas vibras y atrae la prosperidad que falta nos hace.

Y para terminar dejo lo mejor, y es la de crear un rinconcito Spa que nos inspire, lleno de velas, flores, y aromas relajantes, quizá el baño sea el mejor sitio, para que nuestros ratitos allí nos llenen de plenitud y bienestar mientras nos acicalamos.

Una vez dicho todo esto, y hayas efectuado todos los cambios, organiza una gran fiesta en casa con la gente simpática y a la que quieres para que la llenen de energía de la buena y la revitalizan ¿me invitas?

Imágenes Vía Pinterest

Instagram @palomamobaile