“Tener miedo es bueno, tener miedo es normal cuando eres paciente oncológico. El miedo sirve para protegernos”. Esta frase no es mía, es de la psicooncóloga Nuria Javaloyes. Fue la frase que más caló en mi en la charla que ofreció dentro de las conferencias ‘Tengo cáncer, ¿y ahora qué?, organizada por el Hospital QuirónSalud Torrevieja la semana pasada. En un post anterior ya hablé del miedo, pero el miedo a tener cáncer, no una vez que ya lo tienes... Bastante distinto, por cierto :)

Estás acostumbrado a oír: “Tienes que ser valiente”, “No tengas miedo, todo irá bien”… ¡Pues no! Lo normal, según la doctora Javaloyes, es que tengas miedo, eso sí, un miedo controlado, en “niveles tolerables”. El miedo es una de las 5 emociones básicas (el resto son alegría, amor o ternura, tristeza y rabia) y todas están localizadas en el cuerpo. El miedo sirve para protegernos y provoca en nosotros una preparación para huir o atacar en función de la amenaza que para nosotros suponga.

A mi, por ejemplo, cuando estoy estresada o tengo miedo siempre me afecta al estómago. También lo explicó en esta breve charla. Esta sensación nos puede provocar taquicardia, sudoración y también afectar a nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque ante esta situación para nuestro cuerpo hacer la digestión no es prioritario, está alerta pero de otra forma. Así que ahí vamos, al baño…

Qué hacer

Ante esta pregunta, la doctora Javaloyes nos habló de diferentes técnicas que se usaban en la consulta, así como temas de relajación y mindfullnes (una asignatura pendiente que tengo), que se basan en centrar la atención, en llevar a tu pensamiento hacia el aquí y el AHORA.

Seguro que también han surgido muchas veces lo que ella denominó como los “isis”. “Y si me duele la operación”, “Y si la reconstrucción no queda como yo quiero”, “Y si tengo una recaída”… Y así hasta el infinito…. Entras en un bucle que sólo rellenas con cosas negativas y que en realidad, no sirven para nada porque, de momento, no somos pitonisas…

Ay! Qué difícil y qué sencillo!. Estar acojonada, pero sólo lo justo. Estar acojonada pero sólo para estar alerta. Tener miedo como modo de vida, como parte de ti. Bienvenido seas a mi mochila :)

