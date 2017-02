¡Olé, olé y olé! Es un tema recurrente pero mucha gente me atribuye el adjetivo de "valiente", del que siempre reniego bastante, para mí ellas sí que lo son. Las 16 mujeres con cáncer de mama que han desfilado en la Semana de la Moda de Nueva York para la firma de lencería AnaOno Intimates.

Mujeres con doble mastectomía, mujeres reconstruidas, con sus prótesis, con sus cicatrices, más o menos grandes, más o menos visibles, pero siempre IMPONENTES.

Leo en El País que una de las modelos dice sentirse "poderosa, muy poderosa, porque estoy cansada de sentirme avergonzada por tener cáncer y no tener pechos como una mujer". A lo que yo añadiría "como la mayoría de las mujeres". Afortunadamente, ser mujer es mucho más que tener dos tetas. O se tienen o no se tienen, pero no eres mejor mujer por ello.

Un magnífico ejemplo de valentía, de mostrarse tal y como una es, sin miedo. Mi admiración para todas ellas, para mí sería algo imposible. No me avergüenzo de mi "nueva realidad" pero tampoco creo que antes de las dos mastectomías me hubiera atrevido a pasearme enseñándole las tetas a medio mundo :)

