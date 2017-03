Raúl mirando la bahía de Manhattan desde Brooklyn. Octubre de 2016.

Hola a todos los hombres que me estáis leyendo. A los que habéis llegado a este post por casualidad, a los que seguís el blog, ya sea por "curiosidad" o porque tenéis a vuestra mujer/amiga/familiar con cáncer de mama. A los que alguien os ha dicho "mira lee esto" y a los que simplemente queréis saber. Qué IMPORTANTES sois. No tenéis un día, pero yo hoy os quiero dedicar "el mío", este 8 de marzo de 2017.



A vosotros y a mi marido, a mi compañero. No es fácil tener una mujer con cáncer de mama, eso seguro que ya lo sabéis, pero podéis hacer tanto por ella que quizá no sois conscientes de ello. Durante este proceso te sientes desgraciada, triste, amargada, decepcionada, fea, gorda, amputada, inútil, apática, antipática, ridícula, especial, marcada, aburrida (seguro que me dejo alguno) y convivir con una persona así es cuanto menos... difícil.



La verdad es que lo que tenéis que hacer es "fácil". Es ESTAR. A veces no es tanto el decir como el estar. Hay veces que aunque os esforcéis por encontrar la palabra adecuada para hacernos sentir mejor no la hay, porque en ese momento no existe. Pero ESTÁIS.



Con tu pareja compartes muchos momentos de tu vida, también con tu familia y amigos, pero con tu pareja tienes los más íntimos. Con quien te desnudas física y emocionalmente. El deseo. Si la deseas, que lo sepa. Si ya no la deseas, quizá ya no la quieres, quizá deberías plantearte qué tipo de persona eres, que también lo sepa.



Estoy en un grupo de mujeres que han pasado cáncer de mama y cuando hablamos de nuestras parejas, se repite siempre la misma palabra: APOYO. Sentirse apoyada, sentir que no estás sola. Sentir que puedes contar con la otra persona para que te diga que todo irá bien, aunque sea mentira, y lo sepamos.



Gracias Raúl por esto y por mucho más. Eres un ejemplo para todos ellos. Ojalá pudieran conocerte como yo. Ojalá supieran de ti. Gracias por no dejarme caer. Gracias por no dejar que te dejara.



A todos los hombres que no dejáis caer a vuestras mujeres o que simplemente camináis a su lado. GRACIAS.

