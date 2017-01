Foto: Día del Cáncer de mama en Torrevieja. Tony Sevilla

Y yo sin felicitar el año… ¡Feliz año! Dicen que a la fuerza aprendes, pues eso es. A la fuerza de pasar dos veces por un cáncer de mama he comprendido cosas que quizá de otra forma me hubiera costado un poco mas. (Oye que con pasar uno ya me valía, ya las pillé con el primero… :)) Allá van:



1. Ahora. Ahora. Ahora. Aquí y ahora. Parece un topicazo pero es 100% real. Aprovecha y vive el ahora, lo he aprendido y os juro que lo aplico. Lo que importa es hoy, lo que pasará mañana, pasará… mañana, el mes que viene o cuando sea. No sabes qué te depara la vida o la próxima visita al oncólogo, así que céntrate en lo “bien” que estás hoy. Vive con tus seres queridos hoy, no esperes a mañana.



2. Siempre viviré con miedo. No pasa nada, cuanto antes lo asuma, mejor. Miedo a la siguiente revisión, a la siguiente prueba, a que me duela el brazo, a que se me mueva una prótesis, a que me note otro bulto, a que suene el teléfono y sea del hospital... En fin, llegados a este punto me remito al punto número 1: ahora.



3. Todo es relativo. Todo tiene su parte “bueno”. Venga sí, que ahora os voy a contar que el cáncer tiene algo bueno… Pues algo sí tiene, la manera en que te cambia muchas veces es para mejor. Te destruye por dentro pero te hace crecer otra vez, en mi caso, más fuerte (creo).



4. A la gente le asusta que tenga cáncer. No yo como Olaya, yo como persona cercana a ellos que ha pasado dos veces por un cáncer. Les recuerda que a ellos también les puede tocar, y no les gusta. Yo, los quiero igual :)



5. No estamos preparad@s para el día a día del cáncer de mama. Me refiero a las cosas prácticas del día a día, como qué sujetador puedes ponerte, si te puedes poner un bikini, qué rehabilitación hay que hacer cuando te hacen un vaciado axilar, cómo te puedes colocar para dormir para que no te tiren los puntos… y un sinfín de dudas que, lo siento, los médicos no te explican. Esta labor queda para alguna enfermera y para las asociaciones de mujeres. En este punto siempre hay que decir que depende de cómo estén organizadas. Yo siempre hablo de Anémona, la asociación de mujeres de Benidorm, que creo que hacen una labor imprescindible.

Os dejo esta canción que últimamente me tiene hipnotizada. Al final sólo somos HUMANOS.

Podéis comentar/opinar en Twitter e Instagram. Estoy en @olayacasado