El sistema de control de funcionarios de Benidorm dejará de ser provisional

En un mes, el sistema de control de funcionarios será definitivo. Así lo confirmaron hoy fuentes del gobierno del Ayuntamiento de Benidorm a Efe. Así, el próximo mes finalizará el período de pruebas del sistema de control horario.

El concejal de Personal, Jesús Carrobles, ha justificado el retraso en la puesta en marcha debido a algunas deficiencias y problemas detectados en el sistema, a pesar de que se había previsto que el plazo de pruebas finalizase en febrero pasado. De hecho, este sistema sigue funcionando en pruebas más de seis meses después de su puesta en funcionamiento el pasado noviembre. Durante este tiempo, los trabajadores municipales, en su inmensa mayoría, siguen dejando cada día su huella dactilar en el dispositivo que se encuentra en casi todos las dependencias municipales.

Los trabajadores municipal lo hacen a la entrada y a la salida, aunque solo a efectos de control estadístico, puesto que, al estar en pruebas, no se ha establecido ninguna sanción para quienes no cumplen. Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, quien ha preguntado por ello al gobierno local "sin tener respuesta alguna".

El sistema de control horario supuso una inversión de 40.000 euros y ya desde su implantación se advirtió de que estaría de pruebas durante un mes, aunque finalmente se amplió el plazo debido a algunas deficiencias y a la necesidad de contar con el registro de las huellas dactilares de todos los trabajadores, algo que llevó más tiempo del previsto, según han indicado fuentes municipales.

La Concejalía de Personal anunció que en febrero el sistema entraría en funcionamiento de forma definitiva, una vez superado el período de pruebas. Cuatro meses después las pruebas continúan.

Este sistema de control conllevó la implantación de 27 dispositivos, aunque a fecha de hoy hay algunos lugares que no cuentan con él y, por lo tanto, trabajadores que no fichan. "Es el caso, por ejemplo, de los cementerios o los conserjes de los colegios públicos", ha precisado el concejal de Compromís, quien también ha recordado que hace tiempo que el sistema "debería de haber dejado de estar en pruebas".

Por su parte, Carrobles ha aclarado que las previsiones de su departamento son que el control por huella dactilar deje de estar en pruebas el próximo mes. Durante estos días se informará a los trabajadores de que también deberán fichar cuando vayan y cuando vuelvan de la media hora para almorzar. "A quienes no hagan uso de ese tiempo también se les computará", ha precisado el concejal, quien también ha reconocido que se siguen produciendo casos de empleados que "olvidan" fichar.

Cada semana los trabajadores reciben un informe en el que se contabilizan las horas que han realizado y si alcanzan o superan las 37 horas y media que están estipuladas.