Callosa d´en Sarrià se queda sin presupuestos

Callosa d'en Sarrià no tendrá presupuestos de 2018, al menos, por ahora. Las cuentas municipales no salieron ayer adelante por los votos en contra del PP y la edil no adscrita, Monserrat Romeu; pero también por las abstenciones de los socios de gobierno de Compromís, tres ediles del PSOE, y la edil no adscrita, Mª Carmen Mascaró (antes de UPYD).

El resultado de la votación hizo que las cuentas municipales para 2018 quedaran bloqueadas, tras seis meses de negociaciones entre los dos socios de gobierno, Compromís y PSOE. El alcalde de Callosa d´en Sarrià, Josep Saval, ha expresado su "incomprensión" y "perplejidad" ante la actitud de los concejales del PSOE, que forman junto a Compromís el ejecutivo local, ya que "las cuentas municipales se habían trabajado con sus miembros y, sin embargo, en el Pleno de ayer se abstuvieron".

Desde la Alcaldía y desde el grupo municipal de Compromís se han comprometido a "volver a abrir vías para buscar soluciones que desbloqueen el Ayuntamiento y le aporten la estabilidad que se merece, y poder así seguir dando servicios a los ciudadanos y mejorando el bienestar del municipio". Así pues, el primer edil ha apelado "a la responsabilidad política" del resto de grupos políticos de la Corporación.

En Callosa, la Corporación está formada por los cuatro concejales de Compromís, tres del PSOE, cuatro del PP, y ahora dos no adscritas, la exregidora de Ciudadanos, Monserrat Romeu, y la exconcejala de UPYD, Mª Carmen Marcaró.

La votación de abstención de ayer de los socialistas se suma a lo ya sucedido hace meses cuando uno de los tres concejales del PSOE, el exalcalde Francesc Guardiola, anunció que no iba a acudir más a la Junta de Gobierno Local; poco después también renunció a sus delegaciones que fueron asumidas por su compañera de partido Rosa Mª Savall. Sin embargo, siguió como concejal socialista. Su decisión hizo tambalear en aquel momento el pacto de gobierno con Compromís y que ahora se ha vuelto a ver tocado con lo ocurrido en el pleno de ayer y las cuentas municipales.