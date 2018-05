Compromís concurrirá en solitario a las municipales de Benidorm en 2019

Más vale solos que mal acompañados. Eso es lo que han debido pensar los miembros de Compromís per Benidorm, cuya asamblea ha aprobado de forma mayoritaria concurrir en solitario a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo año en la ciudad y en las que el edil y portavoz de la formación, Josep Bigorra, aspira a repetir como cabeza de lista.

Tras barajar varios pactos con partidos del espectro de la izquierda local, como EU, finalmente Compromís per Benidorm acudió a los comicios del pasado 2015 en coalición con Los Verdes y obtuvo unos resultados que les permitieron sentarse por primera vez en el salón de plenos: 1.740 votos y dos actas de concejal, que se repartieron entre las dos formaciones.

Aunque desde el primer día hubo fricciones entre ambos ediles, no fue hasta octubre del pasado año cuando se produjo definitivamente la ruptura. Juan García, de Los Verdes, pidió marcharse al grupo de los no adscritos para formar parte de otro partido político, encabezado en la ciudad por el otro no adscrito de la corporación, Leopoldo Bernabeu, con quien también García ha acabado rompiendo.

Fuentes del partido nacionalista explicaron que, a juicio de la formación, el trabajo desempeñado en estos años por Bigorra al frente del grupo municipal y las simpatías que genera la formación, tanto en el ámbito local como en el autonómico, les permitirían mantener su representación municipal sin necesidad de apoyarse en otras siglas.

Además, la asamblea de Compromís ha acordado también celebrar primarias para elegir el cabeza de lista y para ordenar la candidatura que se presente en las próximas elecciones locales. Se celebrarán el próximo octubre y Bigorra ya ha confirmado que se presentará.