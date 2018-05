Acusan a Urbanismo de poner trabas a la llegada de una franquicia internacional en la zona de l´Albir

El concejal del grupo municipal Ciudadanos en l´Alfàs del Pi, César Martínez, ha criticado al gobierno local por retrasar la construcción de un establecimiento hostelero en la Playa de l´Albir, gestionado por "una gran marca internacional" que generaría 30 puestos de trabajo. Cs acusa a la concejalía de Urbanismo que gestionan los socialistas de retrasar el otorgamiento de la licencia de obra de esta empresa, mientras que otras, según explica la oposición, "obtienen permisos en menos de un mes". Según Cs, este "bloqueo" del equipo de gobierno estaría frenando la creación de empleo en el municipio. Martínez sugirió incluso que Urbanismo estaría modificando "de manera caprichosa" las condiciones de apertura que se exigen a este negocio: "Se esconden detrás de unos requerimientos que cambian de un mes a otro e incluso aparecen requerimientos nuevos después", aseguró el edil de Ciudadanos.



Ocho deficiencias

Toni such, portavoz y edil de Urbanismo, defendió el procedimiento que está siguiendo su concejalía ya que las licencias de obra, explicó, "se otorgan en base al cumplimiento de unas condiciones y no pensando solo en una futura creación de empleo". Según Such, la empresa inició los trámites para abrir el negocio en 2016, fecha desde la que se le ha instado a subsanar diferentes asuntos, necesarios para obtener la licencia: "Hace diez días, sin ir más lejos, hicimos requerimientos a esta empresa; negocio que ha llegado a pedir hasta dos licencias en el mismo lugar para dos propósitos diferentes, uno de ellos para restauración".

El concejal alfasino acusó además al edil de Cs de "apoyar a determinadas marcas y no al interés general del municipio", recordando que su agrupación "no siempre vota a favor de que l´Alfàs pueda optar a ayudas para fomentar el empleo". Such insistió en que Urbanismo "no bloquea proyectos", si no que las licencias de obra "son un procedimiento reglado y no discrecional", que se otorgan en función del cumplimiento de unos requisitos. Según Urbanismo, existe incluso un informe técnico que reflejaría que el proyecto, a día de hoy, cuenta con 8 deficiencias "imputables al titular del suelo y no al Ayuntamiento".

