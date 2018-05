La Vila Joiosa, a la caza de los vecinos con vados sin licencia en vigor

Actualmente hay autorizados 781 de estos permisos en el municipio.

n El Ayuntamiento de La Vila Joiosa quiere acabar con aquellos vados que no cuenten con licencia o lleven años sin pagar la tasa. Para ello, ha modificado la ordenanza de la ordenanza reguladora del tráfico y de las vías públicas con la intención de regular de una manera más específica todo lo relacionado con estas prohibiciones para aparcar en determinados espacios de las calles.

Según explicaron fuentes municipales, en el municipio existen muchas «placas de vados» que permanecen colocadas a las puertas de garajes, establecimientos y otros tipos de locales que no están en vigor, es decir, «que la tasa por los mismos no está actualizada por lo que la prohibición no sirve». Sin embargo, según han detectado desde el Consistorio, los conductores no aparcan porque desconocen si está en vigor o no.

Así que, tras un informe de la Policía Local sobre la necesidad de solucionar los problemas que actualmente presenta la regulación de los vados y su señalización, el gobierno local decidió modificar la ordenanza donde se establecen todas las cuestiones sobre estos permisos para intentar poner al día el número de vados.

En la actualidad, en La Vila hay registrados 781 de estos permisos para evitar que los vehículos aparquen en determinadas zonas en una calle. Pero en la realidad, placas colgadas en las fachadas y rallas amarillas de prohibición de aparcar en el suelo habría muchas más que no estarían contabilizadas.

Así que, para evitar esta situación, se han modificado dos puntos de la ordenanza. Concretamente el artículo 55.1 en el que se ha incluido un caso más para la «revocación» de vado: «el de carecer de adhesivo indicativo de la fecha en vigor de la licencia».

También se ha cambiado el 56.2 para incluir que «las placas se ubicarán en el lugar más idóneo a criterio de los servicios municipales» además de que «en la placa constará la vigencia del vado y el sentido y longitud del mismo». También añade «anualmente, con ocasión del pago de la tasa se entregará un adhesivo con la fecha de vigencia que se colocará en el espacio reservado en la placa».

Con esta nueva norma, el sistema para saber si un vado está en vigor o no será parecido «al que se usa con las ITVs de los coches», según explicó el concejal de Tráfico, Jaime Ramis. Es decir, que cada placa de prohibición de aparcar delante de una entrada de garaje u otro local deberá renovar la pegatina que le dé el Ayuntamiento cada año para saber que la licencia está en vigor.

Con todo, la ordenanza municipal recoge como sanción grave «carecer de licencia municipal de vado, estando obligado a tenerla». Y es que cualquier propietario que tenga una entrada o salida de vehículos de cualquier inmueble con aparcamiento en superficie está obligado a poseer este permiso y que sea visible.