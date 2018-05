La Guardia Civil investiga a dos personas de La Vila por el falso secuestro de un niño

La Guardia Civil de Alicante ha investigado en La Vila Joiosa a dos personas, un hombre de 22 años y una mujer de 26, ambos españoles, como presuntos autores de un delito de simulación de delito. Los ahora investigados, ambos hermanos, presentaban denuncia en dependencias de la Guardia Civil del municipio por el presunto intento de secuestro del hijo de la mujer, un niño de apenas 3 años, el pasado 25 de abril.

Según declararon ante los agentes, cuando se encontraban en el parque con el niño, lo perdieron de vista unos minutos, desapareciendo del parque, por lo cual comenzaron a "buscarle desesperadamente", según informó la Guardia Civil en un comunicado. Fue en una calle cercana, cuando la madre vio a un hombre andando con el niño de la mano, por lo que, según dijo, comenzó a gritarle para que soltara a su hijo, según las mismas fuentes

El hombre "soltó al menor y salió huyendo del lugar, pero la madre no pudo aportar ningún dato que ayudara a la identificación, pues se encontraba en un gran estado de nervios". Con apenas esos datos, investigadores de la Guardia Civil comenzaron inmediatamente la localización del supuesto autor del secuestro fallido, y a través de las redes sociales, ya comenzaba a generarse alarma social ante el supuesto intento de secuestro, entre los padres de la localidad, según las mismas fuentes.

Sin embargo, en la reconstrucción de los hechos, los agentes "no encontraron rastro del secuestrador, pero si pruebas que demostraban que el intento de secuestro del menor no se había producido", indicaron fuentes de la Guardia Civil que añadieron que "en uno de los bares cercanos al lugar, habían visto al niño, que había entrado solo a la cafetería, hecho al que no dieron importancia pensando que los padres se encontraban en la terraza, y minutos después, vieron a la madre entrar a recogerlo, totalmente tranquila y en la más absoluta normalidad".

Las mismas fuentes afirmaron que "lo que si extraño a los testigos fue que, minutos más tarde, el tío del niño entró al local, preguntando a los presentes si alguien había intentado llevarse a su sobrino". Los investigadores además, localizaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona, donde pudieron comprobar como el niño, solo, fue andando hasta entrar en la cafetería, demostrando que el secuestrador nunca existió, añadieron.

Los investigados, como presuntos autores de un delito de simulación de delito, se han negado a declarar, por lo cual se desconoce la verdadera razón de estas dos personas, para denunciar el intento de secuestro del niño, concluyeron fuentes de la Benemérita.