El Ayuntamiento ordena cerrar el nuevo rastro de Benidorm

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la concejalía de Aperturas, ha emitido una orden de cierre contra el nuevo rastro de la ciudad, que esta mañana abría sus puertas en unos terrenos anexos a la avenida Comunidad Valenciana, junto a la zona de la ITV. Según explicaron fuentes del equipo de gobierno, la Policía se personó esta mañana en el lugar para impedir su apertura al público.



Los organizadores, manifestando que sí contaban con los permisos necesarios, procedieron a abrir el negocio y solicitaron una comunicación de cierre por escrito; documento que se ha realizado desde Aperturas argumentando que el nuevo rastro no dispone de licencia de actividad: "No han presentado los documentos finales necesarios en el Ayuntamiento ni han solicitado el acta de comprobación necesario para abrir hoy".



Grupos de la oposición como Ciudadanos, advirtieron hace días por escrito al alcalde y a varios concejales de que la empresa "no tenía todos los permisos" necesarios para abrir. A la hora de elaborar esta información, gran parte de los negocios habían desalojado ya el nuevo rastro, que abrió sus puertas sobre las 9 de esta mañana.