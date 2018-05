Benidorm oferta ya 2.000 plazas de hotel en las que no se aceptan niños

Buscados por muchos y denostados por otros, los hoteles enmarcados bajo la etiqueta «only adults» –solo adultos– están ganando cada vez más presencia en el sector turístico. Y, como muestra, basta mirar lo que está ocurriendo en Benidorm, un destino vacacional tradicionalmente enmarcado en el segmento de las familias y del turismo de masas, pero donde cada vez hay más hoteles que intentan desmarcarse y ofrecer nuevos productos. La planta hotelera de la ciudad aglutina ya en su oferta un millar de habitaciones de hotel donde no se admiten niños. O, dicho en otras palabras, dos mil plazas vacacionales en las que sólo está permitida la presencia de clientes mayores de 14 años. La cifra representa un 5 por ciento del total de la planta hotelera de Benidorm. Y desde el sector apuntan que es una cifra al alza.

El último en incorporarse a esta tendencia ha sido el recientemente renovado hotel Don Pancho, reinaugurado por todo lo alto el pasado 2017 y que, tras 46 años de historia, para esta temporada alta ha decidido «dar un vuelco en su filosofía de negocio y dedicar la totalidad de sus habitaciones a mayores de 14 años». Este cambio de estrategia comercial incluye también la decisión de «vetar» en sus 512 plazas hoteleras la contratación a «grupos que celebran ruidosas fiestas o despedidas de solteros». Todo ello, según su director, Juan José Gil, con el objetivo de «crear una isla de paz en pleno corazón de Benidorm, en la playa de Levante, donde únicamente se respire tranquilidad; sin niños ni grupos que alteran el sosiego que persiguen la mayoría de nuestros clientes».

Antes que el Don Pancho ya se especializaron en este segmento otros hoteles de Benidorm, como el Sol Costablanca o el Levante Club, y también de otros puntos vacacionales. La capital turística de la Costa Blanca, no obstante, aglutina el grueso de establecimientos de este tipo, tanto en la Comunidad Valenciana como en la provincia. Según los datos del anuario autonómico, hasta ahora se declaran oficialmente como «Solo Adultos» ocho hoteles de la región, siete de ellos en la provincia de Alicante y uno en Gandia. De los alicantinos, cuatro están localizados en Benidorm. Aunque no hay datos oficiales, fuentes del sector calculan que en el conjunto de España la cifra de hoteles donde no se admiten niños ronda el centenar.



Decisión estratégica

Fuentes del hotel Don Pancho explican que su decisión de incorporarse a este segmento exclusivo para adultos responde a la necesidad de «atender una demanda largamente planteada por nuestros clientes habituales, procedentes de medio mundo». Lo mismo explicaron en su día otros establecimientos de la ciudad que también se han adherido a esta tendencia.

«Es una certeza que matrimonios jóvenes, con hijos, buscan en algún periodo del año realizar una escapada sin niños, pañales o biberones, para disfrutar plenamente en pareja», indican estas fuentes, que también destacan que lo mismo ocurre con «personas mayores que quieren al mismo tiempo disfrutar de un destino de masas pero de forma tranquila y relajada». De ahí que defiendan que se trata de una «especialización estratégica de crear nuevos nichos de mercado, algo que desde siempre ha definido al empresariado de Benidorm».