La Generalitat ya tiene el suelo para ampliar el Hospital de la Marina Baixa

n Han tenido que pasar más de dos años para que las distintas administraciones implicadas materializaran una de las cesiones de suelo más reclamadas por la ciudadanía de la Marina Baixa desde hace décadas: la de los terrenos necesarios para la ampliación del Hospital Comarcal, ubicado en La Vila Joiosa. Pero después de esperar durante tanto tiempo, estos días se ha dado por fin un paso de gigante para desbloquear el proyecto. La Conselleria de Hacienda ha firmado la aceptación de los cerca de 22.000 metros cuadrados colindantes al recinto sanitario, expropiados en su día por el Ayuntamiento vilero. Ahora, ya con el suelo en propiedad del Consell, se pone el contador a cero de cara a la ejecución propiamente dicha de unas obras que, según los planes que maneja la conselleria de Sanidad, no se iniciarán, al menos, hasta el primer trimestre de 2019.

El conseller de Hacienda, Vicente Soler, firmó el pasado 2 de mayo la recepción de la parcela y remitió el documento al Ayuntamiento vilero, que ha recibido copia esta misma semana. Ahora, queda todavía pendiente la publicación de este documento en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), aunque las partes confían en que el anuncio no se demore más allá de una semana. En cualquier caso, la gerente del Departamento de Salud de la Marina Baixa, Rosa Louis Cereceda, consideró ayer que se trata de una «buenísima noticia» y avanzó ayer que la conselleria de Sanidad ya ha estado trabajando en paralelo para poder licitar lo antes posible la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo edificio, que se adjudicará por una cantidad cercana a los 200.000 euros.

Igualmente, la gerente explicó que ahora también se procederá al vallado y adecuación de la nueva parcela, algo que se hará con fondos propios del Departamento, y se habilitará un parking provisional.



66 camas más, mejores servicios

La ampliación del Hospital de la Marina Baixa, con más de 30 años a sus espaldas, supondrá la creación de 66 nuevas camas de hospitalización, con lo cual el centro pasará de las ??? camas con las que cuenta desde su inauguración a un total de ???.

Con respecto al aumento de capacidad en determinados servicios, el Plan Director elaborado recogiendo la opinión del personal sanitario con las necesidades más perentorias propone dedicar la nueva ala hospitalaria a los servicios con mayor demanda y, por tanto, con más lista de espera. En ella se reubicarían las áreas de Radiología, Urgencias –generales y de Pediatría–, Urgencias ginecológicas y obstétricas –que además se dotaría de dos quirófanos propios para poder realizar cesáreas urgentes y otras intervenciones–, quirófanos para cirugías programadas, UCI, Oftalmología y una planta destinada a consultas. En todos estos casos se ampliará el número de boxes, quirófanos o despachos con los que se cuenta en la actualidad, por lo que la dirección del Departamento confía en que representarán una importante mejora en la atención al ciudadano.

Otro de los espacios donde se prevé duplicar la capacidad es en el Hospital de Día, para el cual los profesionales reclaman incrementar el número de plazas de las ?? actuales hasta un total de ??. Este incremento, a su vez, permitiría reducir los ingresos en planta y, de este modo, tener más camas disponibles para hospitalización.

El coste de toda la ampliación se valoró en su día en 12,3 millones, el dinero que la consellera Carmen Montón lleva prometiendo para la ejecución de las obras desde el año 2017. Sin embargo, los múltiples retrasos que se han sucedido tanto en la expropiación como en la cesión de la parcela han impedido hasta la fecha ejecutar ni un céntimo de ese dinero, que ha acabado yendo a parar a otras partidas.



Los retrasos

El Ayuntamiento de La Vila inició a finales del año 2015 el proceso de expropiación forzosa de poco más de 22.000 metros cuadrados anexos al recinto hospitalario, repartidos en tres terrenos distintos. La expropiación, por la que el Consistorio ha acabado pagando 253.444 euros, se ha ido alargando en el tiempo por numerosos motivos. Primero, por las alegaciones presentadas por los afectados; después, por la inscripción del suelo en el Catastro, un trámite que se demoró cerca de nueve meses; a continuación, por la existencia de un poste de la luz dentro del suelo y para cuyo traslado se ha tardado cinco meses en encontrar solución; y, por último, por lo que se refiere a la cesión en sí y la aceptación del suelo por parte de Hacienda, que también ha tardado alrededor de cuatro meses en hacerse efectiva.

Por todo ello, desde la sección de Comisiones Obreras en el Hospital de La Vila consideraron una «muy buena noticia» que los terrenos por fin estén en manos de la Generalitat, pero criticaron la «torpeza» del Ayuntamiento vilero para llevar a cabo todo el proceso. Juan Ramón Such, portavoz de CC OO, lamentó que por culpa de la tardanza municipal en solucionar todos estos trámites, «se ha perdido una grandísima oportunidad y un dinero que había, al que se comprometió la consellera y que ha ido a parar a otras obras». Such añadió que «si se hubiera hecho bien, ahora podríamos estar hablando de la obra casi en su fase final y la realidad es que la ampliación no empezará hasta 2019 y, difícilmente, estará acabada antes de 2022».