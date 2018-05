El comercio se rearma contra el nuevo rastro

La entidad lleva desde 2015 pleiteando para impedir la instalación de los puestos.

A pesar de los reveses judiciales que ha recibido hasta la fecha, la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm (Aico) no quiere darse por vencida en su particular batalla para impedir la instalación de un nuevo rastro en la ciudad turística. En concreto, en uno de los márgenes de la avenida de la Comunidad Valenciana, la antigua N332, frente a la estación de la ITV. En este terreno, con una superficie de 15.000 metros cuadrados, la mercantil Outlet Market tiene proyectado desde el año 2013 la instalación de cerca de 200 puestos de venta no sedentaria, para el cual tendría ya prácticamente todos los permisos.

La agrupación local de comerciantes ha presentado ahora ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante, un escrito donde solicitan que se reactive la causa contra las licencias otorgadas por el Ayuntamiento a este rastro, después de que dicho juzgado suspendiera una vista señalada para el mes de noviembre del pasado año por diversos motivos. Entre ellos, la falta de resolución de un recurso presentado por la propia Aico para poder se parte en el procedimiento y la baja laboral de un funcionario del Ayuntamiento de Benidorm, que estaba citado como testigo «fundamental» por una de las partes.

Como ya ha venido contando este diario, la causa a la que hace alusión la agrupación de comerciantes es la que se sigue a instancias del Ayuntamiento de Benidorm contra Outlet Market por el expediente de lesividad iniciado por el propio Consistorio para tratar de revocar el certificado de compatibilidad urbanística y la licencia medioambiental que se concedió en su día a este proyecto, que desde el minuto uno levantó el recelo del pequeño comercio.

En el escrito presentado por Aico, sus representantes legales trasladan al juez que «ya ha transcurrido con creces el plazo que se dio a las otras Partes para la presentación de sus correspondientes alegaciones» al recurso interpuesto por los comerciantes para ser parte en el procedimiento «sin que hasta la presente fecha se haya resuelto dicho recurso», motivo por el cual reclaman su rápida resolución para avanzar en el procedimiento. Igualmente, ponen en conocimiento del magistrado que tienen constancia de que el funcionario citado por Outlet Market lleva ya un tiempo reincorporado a su puesto de trabajo, por lo que instan al juzgado a solicitar al Ayuntamiento que ratifique dicho extremo y la vista se pueda retomar en el menor plazo posible.



Últimas licencias

La presentación de este escrito se produce coincidiendo con la concesión por parte del Consistorio de un licencia para que Outlet Market pueda ejecutar una de las últimas obras que quedaban pendientes de cara a la puesta en marcha del rastro: la instalación de un punto semafórico en la antigua N332 y la creación de un acceso peatonal a su parcela. Como avanzó días atrás este diario, el gobierno local llevó el pasado lunes a la comisión informativa de Urbanismo este expediente, que cuenta con todos los informes favorables, por lo que la promotora del rastro tendría ya vía libre para iniciar las obras de un momento a otro.

Fuentes de la mercantil avanzaron su intención de comenzar con las mismas en cuestión de días, con el objetivo de acelerar al máximo la apertura del mercadillo, prevista en un par de semanas. Sus puestos estarán en su mayoría destinados a la venta de antigüedades y también habrá lugar para la artesanía, los artículos o ropa usada y lo que se conoce como oportunidades.

El presidente de Aico, Raúl Parra, insiste no obstante en afirmar que este negocio será «un tercer mercadillo encubierto».