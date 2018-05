Altea da 3.000 euros para esterilizar gatos

El Ayuntamiento de Altea ya ha dado luz verde para que los voluntarios del proyecto CES (Captura, Esterilización y Suelta) pueda ayudar a controlar la colonia de gatos gracias a una subvención de 3000 euros. "En los ultimos años solo podíamos usar la subvención de la Diputación de Alicante", explican desde el colectivo.

En 2017, CES pudo esterilizar a casi 45 gatos, "pero en este año intentaremos doblar esta cifra. Tenemos en la actualidad 40 colonias felinas de las cuales esperamos esterilizar totalmente 26 este año. Cada año valdrá más la pena el método CES. Por eso los voluntarios hacen el esfuerzo cada día para poder alimentar, cuidar y esterilizar los gatos en sus colonias", añaden en un comunicado.

El colectivo recuerda que todavía queda "mucha ciudadanía por concienciar" y que sus voluntarios sufren "insultos y amenazas" a diario. "Queremos dar las gracias a la Concejalía de Sanidad por el creciente apoyo demostrado a esta Campaña y como no, a todas esas personas que se interesan por nuestras actividades. Para nosotros es muy importante que el Ayuntamiento siga apoyándonos cada vez más, para poder frenar la multiplicación, las enfermedades y el sufrimento. Salvo el dinero para las esterilizaciones necesitamos su esfuerzo, sobre todo en la parte de concienciación, no sólo de la comunidad sino de las autoridades. Así los voluntarios/as no se sentirán tan solos, para juntos recorrer el camino.