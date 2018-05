Alumnos del Gasparot de La Vila se encerrarán en junio en el centro para reclamar el nuevo colegio

Los alumnos del centro participarán el 4 de junio en una especial plantación de árboles en el terreno en el que debería construirse el edificio que servirá también de protesta

Los alumnos y padres del CEIP Gasparot de La Vila Joiosa no van a parar hasta que se inicien las obras del nuevo colegio que acabarán por fin con los barracones en los que muchos escolares han pasado su vida académica. Para ello, han anunciado nuevas protestas que se unen a la manifestación que finalmente será el 29 de mayo y no el 24 como se dijo en un primer momento. Entre ellas, los escolares realizarán varios días de junio un encierro en las aulas para mostrar su rechazo a la tardanza en construir el nuevo edificio.

El alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, y el concejal de Urbanismo, Jaime Ramis, se han reunido con el presidente AMPA del CEIP Gasparot, José Anaya y otros representantes del colectivo, para poner en común y organizar acciones de protesta para exigir a la Generalitat la construcción del colegio.

Uno de los principales puntos en común ha sido la organización de la manifestación que fue anunciada la pasada semana. AMPA y Consistorio se han unido para convocar dicha protesta que cambia de fecha al 29 de mayo a las 19.00 horas. La convocatoria partirá del parque de la Barbera hasta la plaza de la Generalitat.

"Desde el AMPA queremos invitar a todos los grupos políticos, sindicatos, asociaciones, colectivos, y en definitiva, a toda la sociedad vilera, a participar en la manifestación y cuántas acciones estamos organizando para exigir la construcción del colegio. Pues no es sólo una protesta por nuestro centro, sino por todos los colegios que se encuentran en barracones en nuestra ciudad y comunidad y que no pueden esperar más como nosotros", ha declarado José Anaya, presidente del AMPA CEIP Gasparot.

Los alumnos del centro participarán el 4 de junio, con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente, en una especial plantación de árboles que servirá también de protesta, pues se plantarán en los terrenos cercanos en los que debería estar ya construyéndose el colegio. Además de han organizado encierros en el centro los días 7, 14 y 20 de junio, que se suspenderían en caso de que la Conselleria de Educación avanzara en los trámites.

Ambos concejales además han puesto de manifiesto durante el encuentro el trabajo realizado por el Consistorio y su finalidad "que no es otra que eliminar los barracones de nuestra ciudad para que nuestros niños puedan tener las instalaciones educativas que merecen" ha declarado el alcalde.

El actual equipo de Gobierno logró la cesión de los terrenos a Conselleria en el año 2016; tras nueve años de educación entre barracones. Una vez finalizado este trámite la respuesta por parte de Conselleria fue inmediata, y se comprometió a acometer las obras. Sin embargo, tras diversas reuniones, trámites y gestiones, el Ayuntamiento sigue esperando que la Generalitat licite las obras.

"Es una vergüenza que un expediente que estaba avanzado y que por ello no se incluyó en Edificant esté parado y nuestros niños sigan en barracones sin saber cuándo podrán tener un colegio de ladrillo. Lo dije y diré siempre, el Gasparot no puede esperar y haremos lo que sea necesario para ello", ha comentado Andreu Verdú, alcalde de la localidad.

Y mientras el CEIP Gasparot no llega, el Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha inscrito en el programa de construcción, reforma y mejora de los centros educativos por parte de los Ayuntamientos y costeados por la Generalitat, Edificant, a los centros CEIP Doctor Esquerdo y el IES Marcos Zaragoza, que también se encuentran actualmente en barracones. Este plan sigue sus trámites y el proyecto del primero de ellos ya está aprobado. Con todo, el Gasparot no se pudo incluir debido al avanzado estado en el que supuestamente estaba su expediente aunque no se sabe nada del inicio de las obras en estas fechas.