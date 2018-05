El proyecto de Mediterráneo tendrá que esperar

? No sólo el punto dedicado al Moralet se quedó sin aprobar ayer. La moción para sacar adelante el proyecto de remodelación de la avenida del Mediterráneo no salió delante porque la oposición en bloque también se abstuvo en la urgencia por lo que no se pudo debatir en el pleno.

La razón: quieren conocer los cambios en el documento antes de aprobarlo. Así que el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha convocado para el próximo viernes al Consejo Local de Escena Urbana para abordar el proyecto y así poder lo antes posible aprobarlo para que el tiempo no se eche encima y el verano de 2019 se vea envuelto en obras.