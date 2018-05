Benidorm se queda sin bicis y no sabe cuándo se repondrán

Benidorm se queda sin bicis y no sabe cuándo se repondrán

Los vecinos y turistas que, aprovechando este puente, han querido pasear utilizando el servicio público de bicicletas de Benidorm, se han llevado una sorpresa al encontrar con todas las estaciones repartidas por la ciudad vacías. «Bicidorm», tal y como ha confirmado la concejalía de Movilidad, ha suspendido temporalmente el servicio desde el principio del mes de abril. La empresa concesionaria habría informado de este episodio al Ayuntamiento, prometiendo reactivar el servicio en torno al día 20 de abril. Una vez estrenado mayo, tras no haber recibido noticias sobre la puesta en funcionamiento del alquiler de bicis municipal, el equipo de gobierno ha enviado una notificación a la concesionaria para conocer los motivos del cese y los plazos de reactivación. Desde INFORMACIÓN se ha intentado contactar en dos ocasiones con la concesionaria, que ha respondido con el mismo escrito que ha enviado hace días a los usuarios del servicio. En él, explican que han realizado «una profunda revisión» sobre el estado general de los equipos, una labor que les ha permitido llegar a la conclusión de que el servicio necesita «una apuesta más ambiciosa».



Sin bicis en vacaciones

Esta actuación futura, que ha dejado a la ciudad sin bicis públicas en pleno puente de mayo, implicará una evaluación del alcance de los trabajos e inversiones a realizar. Todas estas labores, aseguran en un correo electrónico, provocarán que el cierre del servicio «se alargue unas semanas más».

Sin especificar plazos, desde «Bicidorm» aseguran que el objetivo es poder sustituir los actuales módulos de anclaje, así como renovar y ampliar la flota de bicicletas. La empresa promete estar trabajando ya en la fabricación de 200 nuevas unidades. Durante el tiempo en que el servicio no esté operativo, la concesionaria no cobrará a los usuarios registrados, pero la devolución de la parte del abono no consumido, explican, debe solicitarse por escrito.



Nuevo contrato

Movilidad ha confirmado que la intención es que Benidorm cuente pronto con este alquiler de pago, por ello han pedido las pertinentes explicaciones a la empresa. También aseguran que se va a realizar un nuevo pliego para adjudicar este servicio en los próximos meses ya que el contrato con «Bicidorm» finaliza en octubre. Esto podría suponer que la actual empresa renovase su flota de bicis (Movilidad asegura que no supondrá coste alguno al Ayuntamiento) para, meses después, perder la concesión. Mientras tanto vecinos y turistas no pueden, tampoco por internet, acceder al servicio.

La concejalía de movilidad ha manifestado en múltiples ocasiones que Benidorm quiere apostar por el transporte sostenible y para ello han realizado diferentes medidas en esta legislatura. Además de ampliar los kilómetros de carriles para bicicletas, se ha creado una escuela para que los adultos usen este transporte. La iniciativa consiste en la realización de tres sesiones de trabajo, una al mes, desde abril a junio, en la que las personas adultas que hace tiempo dejaron de utilizar la bicicleta están retomando el hábito.