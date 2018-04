La Acampada de las peñas de Benidorm arranca con agua

Fue poca lluvia pero pilló a los festeros descargando y montando todos los elementos que durante tres días usarán en la Acampada de las peñas de Benidorm. El evento que se celebra este fin de semana abrió ayer sus puertas y las colas para recoger acreditaciones, pulseras y leña marcaron los primeros minutos desde la apertura.

Oficialmente las puertas se abrieron a las 18.00 horas cuando la Associació de Penyes Verge del Sofratge arrancó la barra en la que se sirvieron las primeras bebidas a los peñistas. Pero desde las 8.00 horas de ayer ya se podía acceder al terreno de la acampada ubicado en la avenida Juan Pablo II.

La lluvia sorprendió a algunos por la tarde cuando comenzó a llegar más gente después de la hora de cierre de los colegios y al acabar de trabajar. Las parcelas y carpas eran ayer un ir y venir de peñistas con neveras, mesas, sillas o algunos incluso colchones para dormir. A las 19.30 horas, los coches se desalojaron ya del recinto para dejar sólo dentro a los festeros.

Desde la asociación, el presidente Dani Luque indicó a este diario que «ha caído poca lluvia que incluso nos ayuda a asentar el terreno y que no haya polvo». Aún así, la temperatura era buena y para el fin de semana la previsión es que no haya lluvia ninguno de los dos días «sólo un poco de aire para el domingo cuando tenemos el concurso de paellas pero que no interrumpirá la actividad».

La Acampada de las peñas bate este año todos los récords. La asistencia es masiva con ?.??? peñistas, entre adultos y niños, y un total de ??? peñas inscritas que se distribuirán en 252 parcelas a las que les han puesto nombres de conocidas canciones. A ellos habrá que sumar los invitados de cada una de las peñas.

Para hoy, el programa recoge a partir de las ??hinchables para los niños; a las 12.00 horas, torneo de futbolín de la peña Mal Pas y a las 12.30 horas, zumba. Ya por la tarde, a las ??.?? h., sesión de bingo en la plaza; a las 17.00 horas torneo de «Beer-pong» y a las ??.?? horas espectáculo infantil. Por la tarde habrán torneos, batallas, batucada, gymcana o varios concurosos además de concierto y DJs.