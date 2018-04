Dos payasos exigen la llegada de un nuevo circo a Benidorm

El presidente de la asociación vecinal de Benidorm "Foietes-Estación", Juan Calero, junto con un representante del Gran Circo Wonderland, han protestado esta mañana, disfrazados de payasos, junto al Ayuntamiento. El motivo de la original manifestación, según Calero, es la negativa del consistorio a que la ciudad albergue un circo junto a la plaza de toros, previsto para el periodo comprendido entre el 26 de abril y el 6 de mayo.

El representante vecinal ha acusado al PP de favorecer los intereses de empresarios locales y de "querer instaurar un monopolio" en la ciudad, refiriéndose al hecho de que ya hay un circo permanente autorizado en Benidorm. Desde la organización del circo insisten en "contar con todos los permisos necesarios", además del apoyo de parte de la corporación y dos asociaciones vecinales.



Un informe deniega la instalación

La edil de Urbanismo y Contratación, Lourdes Caselles aclaró que el Ayuntamiento no se opone a la celebración de eventos, ni ha prohibido realizar la actividad, si no que ha habido "una denegación de autorización". El permiso para instalarse en la ciudad se ha denegado, explicó, en base a un informe técnico y en vista de que "no contaban ni con la documentación necesaria, ni se habían cumplido los plazos necesarios" para autorizar la instalación del evento.