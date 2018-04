Benidorm reconocerá en el Día de Europa al profesor y escritor Charles M. Wilson

El Ayuntamiento de Benidorm reconocerá el próximo 9 de mayo con motivo del Día de Europa al profesor y escritor británico Charles M. Wilson, según ha acordado la Junta de Portavoces a propuesta del alcalde, Toni Pérez. A la hora de concederle la ´Distinción Europa´ se ha tenido en cuenta "las labores de investigación" de Wilson encaminadas a "enriquecer aún más" el patrimonio de Benidorm y a "engrandecer la historia de esta ciudad a la que tanto aman él y su esposa Teresa".

Nacido en Bradford (Reino Unido) en 1932, se formó académicamente en la Universidad de Leeds, donde se graduó en Lengua Española. En 1978 comenzó sus viajes de estudio con alumnos a Benidorm, organizando durante varios años un intercambio cultural con el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Pere Mª Orts i Bosch.

Afincado de forma permanente en la ciudad desde su jubilación anticipada en 1985, Wilson es autor de diversos artículos y libros sobre Benidorm, entre ellos dos monografías en colaboración con la también filóloga Bárbara Alemany, galardona el pasado octubre con la Distinción Cultural ´Ciudad de Benidorm´. Es el caso de ´El Castell de Benidorm´ (2005) y ´Sant Jaume i Santa Anna´ (2006).

No obstante, la obra más conocida de Charles M. Wilson es ´Benidorm the truth´, libro publicado por la Generalitat Valenciana que recoge la historia de la ciudad desde su fundación en 1325 y que escribió con el objetivo de desterrar mitos y leyendas negras sobre la capital europea del turismo. La obra, que sirvió para erradicar la mala imagen que arrastró la ciudad durante los años 90, tuvo gran acogida tanto entre el lector español como en el extranjero por contar pasajes y anécdotas desconocidos de Benidorm.

La bibliografía de Charles M. Wilson se completa con ´A Spanish Workbook for First Examinations´ (1984), elaborado junto a Carmen Ridao; ´Liberty or Death´ (2008) y ´Just Desserts´ (2012).

"Benidormense comprometido", como señala la propuesta, durante décadas ha formado parte de la Asociación Cultural Recreativa La Barqueta, siendo miembro del elenco de actores responsables de la escenificación del Hallazgo de la Virgen del Sufragio que se representa en la playa de Poniente.

Charles M. Wilson recibirá la ´Distinción Europa´ el próximo 9 de mayo al mediodía en el transcurso de un pleno institucional convocado para conmemorar el Día de Europa.