Dos años a la espera del permiso para instalar boyas ecológicas en las calas de Benidorm

Benidorm planteó en 2015 contar con boyas ecológicas en las calas del Tio Ximo y l'Almadraba para el fondeo de barcos sin que afectara al fondo marino. Dos años después de que el Ayuntamiento solicitara la autorización a la Conselleria de Medio Ambiente, ese permiso no ha llegado, lo que ha obligado a retrasar el proyecto hasta en dos ocasiones.

La idea partió del grupo municipal Ciudadanos (Cs) que a las pocas semanas de entrar en el Consistorio tras las elecciones lanzó uno de sus proyectos estrella para las playas de Benidorm: un Plan Integral de Playas, Costas y Puertos. En él se incluía, entre otras cosas, la posibilidad de ampliar los puntos de fondeo para embarcaciones en estos dos rincones de la costa de la capital turística. La intención era que en esas zonas se pudiera fondear pero con boyas ecológicas para que la presencia de embarcaciones no afectara a los ricos fondos marinos de Benidorm, entre ellos, la protegida poseidonia.

La idea fue compartida por el gobierno local que en aquel momento sólo estaba formado por el PP. Unos meses más tarde, el Ayuntamiento iniciaba los trámites con la Conselleria de Medio Ambiente para conseguir la declaración de impacto ambiental, según explicó a este diario el concejal de Playas, Lorenzo Martínez, un paso necesario ya que las dos calas se encuentran dentro del parque natural de Serra Gelada. La cuestión es que el permiso del Consell lleva aparejado otra autorización: la del Ministerio de Medio Ambiente ya que, según explicó el portavoz de Ciudadanos, Rafa Gasent, la zona también está enmarcada dentro de otra figura de protección como es la Red Natura, dependiente del organismo estatal. Así que la Generalitat depende del permiso del Ministerio para dar su autorización.

Según confirmó Martínez, se ha requerido «en varias ocasiones» una constestación a la Conselleria pero, dos años más tarde, aún no se ha recibido respuesta.



Tres veces presupuestadas

La primera vez que el presupuesto contempló dinero para la instalación de estas boyas ecológicas fue en 2016 con una partida de 45.000 euros. Al no poder realizarse el proyecto por la falta de contestación, ese dinero se destinó a otras cuestiones y se volvió a consignar en 2017, pero tampoco pudo ser. En el presupuesto aprobado el pasado martes aparece de nuevo esta partida en las inversiones, supeditada una vez más a que llegue la autorización del Consell. Con todo, fuentes municipales alegaron que «el coste podría ser menor» de ese dinero.

Las boyas ecológicas que se quieren instalar son unos amarres que están hechos de materiales que respetan el fondo marino pero además cuentan con un sistema de anclaje que «no arrastra», es decir, que no se mueve con los movimientos del agua por lo que no afecta a los fondos ni a la poseidonia ya que «se clava en el fondo y no se mueve».

El concejal de Playas explicó que «nuestra idea sigue siendo que la zona de las calas sea de fondeo» pero ante todo respetando el medio ambiente. Por su parte, Gasent indicó que la intención «es fomentar el turismo náutico sostenible» y poner en valor una zona como las dos calas de Benidorm «que están consideradas entre las diez mejores de la Comunidad Valenciana». Así, el concejal de Cs consideró que contar con este sistema «daría vida a la zona» apostando por el turismo náutico.

En cuanto el permiso llegue, se llevará a cabo la adquisición e instalación de las boyas ecológicas. Así, el objetivo es que toda la costa de Benidorm acabe contando con este tipo de sistema ecológico para no afectar a los fondos marinos. «Se deberían cambiar todas las existentes por este sistema de anclaje que no arrastra», añadió Gasent. Pero primero esperan poder colocar las nuevas en la zona de Tio Ximo y l'Almadraba.