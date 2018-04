La Vila se manifestará para reclamar la eliminación de barracones en el Gasparot

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, que componen PSOE, EU y GPV, ha decidido convocar una manifestación que visibilice la necesidad de la construcción del nuevo colegio público Gasparot ante el retraso que acarrea por parte de Conselleria de Educación, a pesar de que la licencia de obras y edificación se concedió hace un año por parte del Consistorio.

«Desde que asumí la responsabilidad del cargo de alcalde he hecho todo lo que desde la Conselleria de Educación se me ha pedido y exigido para acabar con los barracones que soportamos desde hace décadas en los diferentes centros escolares», indicó Andreu Verdú, alcalde de La Vila. Tres años después, la realidad «que no podemos negar es que no se ha puesto ni una piedra para paliar esta situación». Así apuntó que «es cierto que se han superado muchos trámites administrativos necesarios para que el Gasparot sea un colegio de ladrillo y no de barracones, pero estamos estancados desde hace mucho tiempo y no podemos consentirlo», apuntó.

El primer edil explicó que «si tras tantas reuniones con el equipo de la Conselleria y el propio conseller no vemos acción, tendremos que ir tomando otras vías, y la manifestación es una de las que consideramos más adecuadas».

La manifestación está convocada para el próximo 24 de mayo a las 16 horas en un itinerario que aún está por definir, pero que recorrerá las principales arterias de la localidad. La protesta ha sido promovida por el equipo de Gobierno y se espera una masiva afluencia.

El actual gobierno logró la cesión de los terrenos a Conselleria en 2016, tras nueve años de educación entre barracones. Una vez finalizado este trámite la respuesta por parte de Conselleria fue inmediata, y se comprometió a acometer las obras, pero nada. Además, el Consistorio dejó fuera del Plan Edificant del Consell el nuevo centro del Gasparot precisamente porque el expediente para su construcción estaba muy avanzado y optó por incluir el CEIP Doctor Esquerdo y el IES Marcos Zaragoza.